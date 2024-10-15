В Свердловской области на 7,5% снизилась заболеваемость ОРВИ

Posted 15 октября, 09:12
Published 15 октября, 09:12
Modified 15 октября, 09:14
Updated 15 октября, 09:14
За минувшую неделю заболеваемость снизилась на более чем 7%. В период с 7 по 13 октября простудой заболели 32 тысячи жителей области.
По сообщению Роспотребнадзора в регионе чаще всего болеют несовершеннолетние. Они заражаются аденовирусом и гриппом В, а также боковирусом и SARS-CoV-2.
В области чаще болеют в Уральском, Сысерти, Кировграде и Тугулыме, а реже — в Екатеринбурге.
Сейчас, по мнению эпидемиологов, благоприятное время для вакцинации от гриппа.
Напомним, врач Болибок ожидает всплеск заболеваемости гриппом примерно к концу ноября.