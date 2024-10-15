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Posted 15 октября, 09:12

Published 15 октября, 09:12

Modified 15 октября, 09:14

Updated 15 октября, 09:14

В Свердловской области на 7,5% снизилась заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области на 7,5% снизилась заболеваемость ОРВИ

15 октября 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области стали заметно меньше болеть вирусными заболеваниями.

За минувшую неделю заболеваемость снизилась на более чем 7%. В период с 7 по 13 октября простудой заболели 32 тысячи жителей области.

По сообщению Роспотребнадзора в регионе чаще всего болеют несовершеннолетние. Они заражаются аденовирусом и гриппом В, а также боковирусом и SARS-CoV-2.

В области чаще болеют в Уральском, Сысерти, Кировграде и Тугулыме, а реже — в Екатеринбурге.

Сейчас, по мнению эпидемиологов, благоприятное время для вакцинации от гриппа.

Напомним, врач Болибок ожидает всплеск заболеваемости гриппом примерно к концу ноября.

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снижается вторую неделю
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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Вирус#Екатеринбург#Вирусные инфекции
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