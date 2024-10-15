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Posted 15 октября, 15:12

Published 15 октября, 15:12

Modified 15 октября, 15:14

Updated 15 октября, 15:14

В Свердловской области на перевале Дятлова откроют гостиницу

В Свердловской области на перевале Дятлова откроют гостиницу

15 октября 2024, 15:12
Фото: 1MI
В Свердловской области на перевале Дятлова планируют создать визит-центр и гостиницу к 2025 году. Такие постройки позволят увеличить количество туристов в регионе.

О таких планах рассказали на специальной пресс-конференции ТАСС, пишет «КП-Екатеринбург».

Построить комплекс хотят за счет специальной субсидии, направленной на развитие туризма. Конкурс на поиски подрядчика планируют начать в конце 2024 года, а открыть объект в 2025 году. На данный момент на территории комплекса уже существуют 11 модульных построек.

Напомним, Свердловская область развивает не только местный туризм, но и международный. Так, губернатор региона Евгений Куйвашев и консул Вьетнама Нгуен Май Хыонг договорились о проведении дней культуры Вьетнама и фестивалей народной кухни.

Новый вид косуль поможет развивать туризм в Свердловской области
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