В Свердловской области на перевале Дятлова откроют гостиницу

Posted 15 октября, 15:12
Published 15 октября, 15:12
Modified 15 октября, 15:14
Updated 15 октября, 15:14
О таких планах рассказали на специальной пресс-конференции ТАСС, пишет «КП-Екатеринбург».
Построить комплекс хотят за счет специальной субсидии, направленной на развитие туризма. Конкурс на поиски подрядчика планируют начать в конце 2024 года, а открыть объект в 2025 году. На данный момент на территории комплекса уже существуют 11 модульных построек.
Напомним, Свердловская область развивает не только местный туризм, но и международный. Так, губернатор региона Евгений Куйвашев и консул Вьетнама Нгуен Май Хыонг договорились о проведении дней культуры Вьетнама и фестивалей народной кухни.