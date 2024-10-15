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Posted 15 октября, 11:31

Published 15 октября, 11:31

Modified 15 октября, 11:33

Updated 15 октября, 11:33

В Свердловской области нашли захоронение из 4-го тысячелетия до н. э

В Свердловской области нашли захоронение из 4-го тысячелетия до н. э

15 октября 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
На Шигирском торфянике в Свердловской области нашли захоронение вождя древнего племени. Находке около 6 тысяч лет.

Археологи из УрФУ проводили раскопки на территории Шигирского торфяника и наткнулись на необычную находку. И если индивидуальный погост является более-менее частым явлением, то содержимое комнаты — нет.

Ученые обнаружили сосуд с отверстием, в котором лежали разные предметы, такие как зубы лося, поделки из рогов животных и различные фигурки. Ученые предполагают, что находке порядка 6 тысяч лет, пишет 66.ru.

Напомним, в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург обнаружили остатки старинного дома. Конечно, по сравнению с находкой на Шигирском торфянике дом весьма молодой — 19 века постройки.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Находка#Ученые#Раскопки#Торфяник#УрФУ#Археологи#Экспонаты#Екатеринбург
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