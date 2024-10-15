В Свердловской области нашли захоронение из 4-го тысячелетия до н. э

Posted 15 октября, 11:31
Published 15 октября, 11:31
Modified 15 октября, 11:33
Updated 15 октября, 11:33
Археологи из УрФУ проводили раскопки на территории Шигирского торфяника и наткнулись на необычную находку. И если индивидуальный погост является более-менее частым явлением, то содержимое комнаты — нет.
Ученые обнаружили сосуд с отверстием, в котором лежали разные предметы, такие как зубы лося, поделки из рогов животных и различные фигурки. Ученые предполагают, что находке порядка 6 тысяч лет, пишет 66.ru.
Напомним, в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург обнаружили остатки старинного дома. Конечно, по сравнению с находкой на Шигирском торфянике дом весьма молодой — 19 века постройки.