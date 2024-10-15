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Posted 15 октября, 04:03

Published 15 октября, 04:03

Modified 15 октября, 04:05

Updated 15 октября, 04:05

В Свердловской области объявлен режим НМУ до конца недели

В Свердловской области объявлен режим НМУ до конца недели

15 октября 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области снова начал действовать режим НМУ с вечера 14 октября до вечера 19 октября 2024 года.

В эти дни в области будут неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания опасных веществ в атмосферу. Вследствие этого установлен НМУ I степени опасности, рассказали в УГМС.

Напомним, в начале октября 2024 года на протяжении двух дней в Нижнем Тагиле был установлен режим НМУ.

За пару дней до того, как его установили, горожане жаловались на неприятный запах, а также на густой дым от металлургического комбината, висящий над городом.

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#Елизавета Зиборова#Экология#Свердловская область#Загрязнение атмосферы#Екатеринбург#Качество воздуха#Загрязнение воздуха#Режим НМУ#Вредные выбросы
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