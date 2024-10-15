В Свердловской области объявлен режим НМУ до конца недели

Posted 15 октября, 04:03
Published 15 октября, 04:03
Modified 15 октября, 04:05
Updated 15 октября, 04:05
В эти дни в области будут неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания опасных веществ в атмосферу. Вследствие этого установлен НМУ I степени опасности, рассказали в УГМС.
Напомним, в начале октября 2024 года на протяжении двух дней в Нижнем Тагиле был установлен режим НМУ.
За пару дней до того, как его установили, горожане жаловались на неприятный запах, а также на густой дым от металлургического комбината, висящий над городом.