В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека

Posted 15 октября, 07:08
Published 15 октября, 07:08
Modified 15 октября, 07:10
Updated 15 октября, 07:10
Пожар произошел утром 15 октября. Жилой дом на двух хозяев сгорел полностью. Известно, что владелец одной половины в доме почти не проживает. В другой части жила пожилая пара, в момент возгорания с ними был их внук, сообщают в региональном МЧС.
Они погибли. Спасатели также нашли тело одного мужчины. Личности всех погибших удалось установить. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они работают на месте для уточнения всех деталей произошедшего, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
Напомним, что во время пожара в Первоуральске погибла девочка. Остальные жильцы смогли эвакуироваться.