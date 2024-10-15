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Posted 15 октября, 07:08

Published 15 октября, 07:08

Modified 15 октября, 07:10

Updated 15 октября, 07:10

В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека

В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека

15 октября 2024, 07:08
Фото: МЧС Свердловской области
В Свердловской области в поселке Монетный сгорел жилой дом. Спасатели обнаружили тела четырех человек, в том числе ребенка.

Пожар произошел утром 15 октября. Жилой дом на двух хозяев сгорел полностью. Известно, что владелец одной половины в доме почти не проживает. В другой части жила пожилая пара, в момент возгорания с ними был их внук, сообщают в региональном МЧС.

Они погибли. Спасатели также нашли тело одного мужчины. Личности всех погибших удалось установить. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они работают на месте для уточнения всех деталей произошедшего, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Напомним, что во время пожара в Первоуральске погибла девочка. Остальные жильцы смогли эвакуироваться.

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