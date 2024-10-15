Вторая жизнь вашей ванной: 6 умных способов применения на дачном участке

Старая ванна может стать оригинальным цветником или огородом на даче. Насыпьте в нее землю и посадите цветы или овощи. Так вы создадите стильный акцент на своем участке, и при этом у вас будет своя мини-грядка. Преимущества этого способа в том, что ухаживать за такой грядкой-клумбой очень удобно.