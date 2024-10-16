87 тысяч пациентов сохранили зрение в Центре «Микрохирургия глаза» в Нижнем Тагиле

Открытие Нижнетагильского представительства состоялось еще в 1994-м. Тогда здесь работали всего 3 сотрудника, которые за первый год смогли принять свыше 1 тысячи 300 пациентов. Через 10 лет коллектив сменил локацию и стал принимать на базе городской поликлиники №4. Спустя еще 3 года сотрудники Центра осуществили первую лазерную операцию. С тех пор было выполнено порядка 13 тысяч хирургических вмешательств, консультации получили 400 тысяч пациентов, из которых 60 тысяч — дети старше 3 месяцев. За 30 лет существования филиала 87 тысяч 58 человек смогли поправить и сохранить свое зрение на долгие годы.