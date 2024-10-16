87 тысяч пациентов сохранили зрение в Центре «Микрохирургия глаза» в Нижнем Тагиле

Posted 16 октября, 12:59
Published 16 октября, 12:59
Modified 16 октября, 13:57
Updated 16 октября, 13:57
Открытие Нижнетагильского представительства состоялось еще в 1994-м. Тогда здесь работали всего 3 сотрудника, которые за первый год смогли принять свыше 1 тысячи 300 пациентов. Через 10 лет коллектив сменил локацию и стал принимать на базе городской поликлиники №4. Спустя еще 3 года сотрудники Центра осуществили первую лазерную операцию. С тех пор было выполнено порядка 13 тысяч хирургических вмешательств, консультации получили 400 тысяч пациентов, из которых 60 тысяч — дети старше 3 месяцев. За 30 лет существования филиала 87 тысяч 58 человек смогли поправить и сохранить свое зрение на долгие годы.
Корреспондент TagilCity.ru смог лично поприсутствовать на одной из самых популярных процедур — имплантации искусственного хрусталика. Ранее с жалобами на зрение к офтальмологу обратилась 69-летняя женщина. После обследования ей диагностировали возрастную катаракту правого глаза. Сама процедура по замене длилась чуть более 20 минут, при этом, по словам пациентки, боли она не ощущала.
Я работаю в Екатеринбурге 7 лет и регулярно приезжаю в Нижний Тагил для проведения операций. Здесь все точно так же как и в областной столице, такое же оборудование, все привычно и комфортно. Пациентка обратилась с 20-процентным зрением, а уже завтра у нее будет 100-процентное. Период реабилитации 1,5-2 часа, затем мы все проверим и отпустим ее домой, — поделился подробностями хирург Владимир Никитин.
О планах развития одного из самых важных для горожан и свердловчан в целом медицинских центров рассказали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат Законодательного Собрания Свердловской области от Ленинского района и генеральный директор ЕЦ МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских.
На следующий год мы ставим перед собой задачу полностью закончить процедуру привязки нового проекта к выбранному земельному участку. Объект площадью свыше 2 тысяч квадратных метров будет располагаться у клиники имени Владислава Валентиновича Тетюхина. Далее нам необходимо будет зайти на госэкспертизу, чтобы запланировать средства на реализацию проекта. Если все пройдет хорошо, то с начала 2026 года начнется строительство, а в 2028-м состоится открытие. Этот Центр будет важной частью медицинского обслуживания не только в Нижнем Тагиле, но и всей Свердловской области, поэтому его строительство просто необходимо, — рассказал Владислав Пинаев.
В городе ежегодно проводится около 1,5 тысяч хирургических процедур на глазах, и это, несмотря на помещение всего в 600 квадратных метров. Изначально оперблока здесь не было, однако в ходе реконструкции место для него все же нашлось.
Итоги 30-летней работы обнадеживают, но сейчас нужно смотреть в будущее и надеяться, что наши планы осуществятся. Чтобы принимать больше пациентов, делать больше операций, нужно расширяться. Надо сказать, что проект существует не только в головах, он полностью закончен. Стационар в нашем деле не нужен, реабилитация проходит дома, просто капли для глаз капают, и все. Сразу же можно возвращаться к трудовой деятельности, и читать, и писать, и работать за компьютером, — пояснил Олег Шиловских.
Сегодня в филиале нет своих хирургов, они приезжают сюда дважды в неделю на запланированные операции. При этом уже сейчас начнется подготовка специалистов для работы в новом Центре на ГГМ. После открытия необходимый персонал всегда будет на местах.
На Среднем Урале работают 18 филиалов «Микрохирургии глаза», а кадровый состав достигает 250 человек. Более 70% обратившихся за помощью лечатся по полису ОМС (обязательного медицинского страхования).
Вот сегодня мы побывали «на экскурсии в воспоминания», но хочется сказать, что на старте проекта никто даже не думал о таких масштабах, которые есть сейчас. Тысячи людей получили здесь помощь, очень многие из них дети. У наших специалистов учится весь мир, а присутствие в Нижнем Тагиле этого Центра — просто подарок для всех нас, — подытожил Вячеслав Погудин.
Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что для городского детского многопрофильного центра выделили участок на ГГМ.