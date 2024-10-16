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Posted 16 октября, 07:22

Published 16 октября, 07:22

Modified 16 октября, 07:24

Updated 16 октября, 07:24

Банк в Екатеринбурге оштрафован за звонки женщине из-за несуществующего кредита

Банк в Екатеринбурге оштрафован за звонки женщине из-за несуществующего кредита

16 октября 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге оштрафовали на 50 тысяч банк за многократные звонки женщине из-за кредита, который она не оформляла.

По словам девушки, она не оформляла кредитный займ в этом банке и не являлась поручителем. Однако ей из компании поступали звонки с просьбой оплатить долг, рассказали в пресс-службе областного ГУФССП.

После проведенной проверки судебными приставами банковская организация была оштрафована на 50 тысяч рублей за несоблюдение закона при деятельности по возврату долга. Штраф был погашен.

Напомним, банку в Первоуральске назначили штрафную санкцию на 100 тысяч за неоднократные звонки клиентке, требуя оплатить кредитный долг.

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