Банк в Екатеринбурге оштрафован за звонки женщине из-за несуществующего кредита

Posted 16 октября, 07:22
Published 16 октября, 07:22
Modified 16 октября, 07:24
Updated 16 октября, 07:24
По словам девушки, она не оформляла кредитный займ в этом банке и не являлась поручителем. Однако ей из компании поступали звонки с просьбой оплатить долг, рассказали в пресс-службе областного ГУФССП.
После проведенной проверки судебными приставами банковская организация была оштрафована на 50 тысяч рублей за несоблюдение закона при деятельности по возврату долга. Штраф был погашен.
Напомним, банку в Первоуральске назначили штрафную санкцию на 100 тысяч за неоднократные звонки клиентке, требуя оплатить кредитный долг.