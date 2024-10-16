Бархатцы переживут даже суровые морозы: простые шаги для успешной зимовки цветов

Posted 16 октября, 12:00
Published 16 октября, 12:00
Modified 16 октября, 12:02
Updated 16 октября, 12:02
Кто не любит яркие и ароматные бархатцы? Эти удивительные цветы не только радуют глаз своим насыщенным цветом, но и привлекают полезных насекомых — например, пчел. Однако приближается зима, и забота о наших растениях выходит на первый план.
Первое дело, которое вам предстоит — это очистка бархатцев. Удалите все увядшие цветы, листья и стебли. Это поможет предотвратить появление заболеваний и вредителей, а также улучшит циркуляцию воздуха вокруг растения. После уборки отмершие части бархатцев выбросьте, а стебли обрежьте до уровня земли или до первой здоровой почки. Таким образом растение сможет сосредоточиться на росте новых побегов весной.
Осень — отличное время для внесения в почву питательных веществ. Используйте органические удобрения, которые помогут укрепить корни и поддержать здоровье ваших бархатцев.
А вот каких-то особых мер по защите их от морозов не требуется.
Бархатцы хорошо переносят зимние морозы, поэтому сооружение сложных конструкций не требуется. Им будет достаточно, если их просто укроют укрывным материалом, — уверяют эксперты портала «Про цветы».
Если зимы в вашем регионе холодные и бесснежные, то грядку с бархатцами можно замульчировать. Утеплите поверхность земли вокруг растений перепревшими опилками, соломой или травой. Мульча не только утеплит корни, но и удержит влагу в почве, что очень важно зимой. Убрать ее нужно уже ранней весной, так как цветы под толстым слоем слежавшимся слоем органики начнут преть и просто сгниют.
А вот рассаживать бархатцы осенью не стоит. Лучше всего процедуру проводить с этими многолетниками весной или в начале лета. Осенью они могут не успеть укорениться до сильных холодов и быстро вымерзнут.
Ранее эксперты рассказали, как правильно посадить зелень в октябре.