Бархатцы переживут даже суровые морозы: простые шаги для успешной зимовки цветов

Если зимы в вашем регионе холодные и бесснежные, то грядку с бархатцами можно замульчировать. Утеплите поверхность земли вокруг растений перепревшими опилками, соломой или травой. Мульча не только утеплит корни, но и удержит влагу в почве, что очень важно зимой. Убрать ее нужно уже ранней весной, так как цветы под толстым слоем слежавшимся слоем органики начнут преть и просто сгниют.