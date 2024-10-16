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Posted 16 октября, 14:46

Published 16 октября, 14:46

Modified 16 октября, 14:48

Updated 16 октября, 14:48

Бастрыкин недоволен расследованием дела о насилии в детском доме Свердловской области

Бастрыкин недоволен расследованием дела о насилии в детском доме Свердловской области

16 октября 2024, 14:46
Фото: СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин не доволен тем, как следователи расследовали дело об изнасиловании воспитанников детского дома в Свердловской области.

16 октября глава СК РФ Бастрыкин провел личный прием граждан по уголовным делам, связанным с несовершеннолетними. Его не удовлетворило качество расследования уголовного дела о насилии над воспитанниками детского дома в Свердловской области, сообщают в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что Бастрыкину пожаловались на Заводоуспенский детдом еще в январе 2024 года. Обращение записала жительница Тюмени. Случаи педофилии в учреждении появлялись неоднократно.

По итогу встречи глава ведомства передал уголовные дела в Главное управление СК, а также назначил проверки и кадровые перестановки в местном СК.

Отметим, что это учебное заведение закрыли летом 2024 года. Многие сотрудники, которые в том числе участвовали в насилии над детьми, возмутились этому, так как в поселке больше нет работы.

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