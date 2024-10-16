Бастрыкин недоволен расследованием дела о насилии в детском доме Свердловской области

Posted 16 октября, 14:46
Published 16 октября, 14:46
Modified 16 октября, 14:48
Updated 16 октября, 14:48
16 октября глава СК РФ Бастрыкин провел личный прием граждан по уголовным делам, связанным с несовершеннолетними. Его не удовлетворило качество расследования уголовного дела о насилии над воспитанниками детского дома в Свердловской области, сообщают в пресс-службе СК РФ.
Напомним, что Бастрыкину пожаловались на Заводоуспенский детдом еще в январе 2024 года. Обращение записала жительница Тюмени. Случаи педофилии в учреждении появлялись неоднократно.
По итогу встречи глава ведомства передал уголовные дела в Главное управление СК, а также назначил проверки и кадровые перестановки в местном СК.
Отметим, что это учебное заведение закрыли летом 2024 года. Многие сотрудники, которые в том числе участвовали в насилии над детьми, возмутились этому, так как в поселке больше нет работы.