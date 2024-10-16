Что известно о семье из Екатеринбурга, в которой произошло убийство младенца

Posted 16 октября, 08:51
Published 16 октября, 08:51
Modified 16 октября, 08:53
Updated 16 октября, 08:53
Как рассказала одна из соседок, подозреваемый работал на стройке, его жена является завхозом в детском саду. Семья была тихая и нескандальная, пишет Е1.
Другая соседка рассказала, что мужчина пришел домой ночью. Детского плача не было. По словам женщины, он схватил внука. Екатеринбурженка сначала попыталась вырвать у него ребенка, однако когда он стал его бить о стены, она ушла в другую комнату с детьми.
При этом неизвестно, как злоумышленник покинул дом, ибо на камерах видеонаблюдения не видно, чтобы он выходил на улицу. Мужчина пытался спрятаться в заброшенном доме, однако утром его задержали. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, происшествие случилось ночью 16 октября 2024 года. Сообщается, что задержанный был ранее судим за избиение женщины.