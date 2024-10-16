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Posted 16 октября, 08:51

Published 16 октября, 08:51

Modified 16 октября, 08:53

Updated 16 октября, 08:53

Что известно о семье из Екатеринбурга, в которой произошло убийство младенца

Что известно о семье из Екатеринбурга, в которой произошло убийство младенца

16 октября 2024, 08:51
Фото: 1MI
Сюжет
Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге жильцы дома на Инженерной улице рассказали о семье, в которой дед убил новорожденного внука.

Как рассказала одна из соседок, подозреваемый работал на стройке, его жена является завхозом в детском саду. Семья была тихая и нескандальная, пишет Е1.

Другая соседка рассказала, что мужчина пришел домой ночью. Детского плача не было. По словам женщины, он схватил внука. Екатеринбурженка сначала попыталась вырвать у него ребенка, однако когда он стал его бить о стены, она ушла в другую комнату с детьми.

При этом неизвестно, как злоумышленник покинул дом, ибо на камерах видеонаблюдения не видно, чтобы он выходил на улицу. Мужчина пытался спрятаться в заброшенном доме, однако утром его задержали. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, происшествие случилось ночью 16 октября 2024 года. Сообщается, что задержанный был ранее судим за избиение женщины.

В Екатеринбурге задержали деда, который убил младенца
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