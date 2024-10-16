Что известно о семье из Екатеринбурга, в которой произошло убийство младенца

Другая соседка рассказала, что мужчина пришел домой ночью. Детского плача не было. По словам женщины, он схватил внука. Екатеринбурженка сначала попыталась вырвать у него ребенка, однако когда он стал его бить о стены, она ушла в другую комнату с детьми.