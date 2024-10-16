Дом ребенка, шоппинг и лечение туберкулеза: рейтинг колоний Нижнего Тагила

Об условиях содержания в колонии №5 на Шевченко, 6 в интернете находится меньше всего информации. Известно, что сюда распределяют лиц, которые будут отбывать наказание в первый раз. В учреждении содержатся 20 отрядов общей сложностью на 1 тысячу 600 человек. Из них на облегченных условиях «сидят» около 120, в строгих — 18.