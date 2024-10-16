Дом ребенка, шоппинг и лечение туберкулеза: рейтинг колоний Нижнего Тагила

Posted 16 октября, 07:00
Published 16 октября, 07:00
Modified 16 октября, 08:01
Updated 16 октября, 08:01
Учреждение на улице Западная, 3а делится на 2 участка. За две и более «ходок» помещают в первый, с одной судимостью — во второй. Отдельно содержат и женщин, зараженных ВИЧ-инфекцией.
На базе колонии работает Дом ребенка. Здесь оборудованы комнаты для сна и бодрствования, а также место для прогулок. Посещения разрешаются ежедневно, по утрам и вечерам.
Общежитие для приговоренных к принудительным работам напоминает лагерь для детей. Каждая комната оборудована спальными местами и тумбами, а для дополнительного удобства есть столы и шкафы. На всех этажах располагаются ванные комнаты с туалетом и душем. Готовят заключенные самостоятельно на общей кухне с плитой, холодильником, раковиной, чайником и другим необходимым.
Осужденные по «легким» статьям имеют право гулять по улицам города, посещать магазины и больницы, но только под присмотром сотрудника ИК.
В исправцентре женщины свободно занимаются творчеством. Так, уже много лет подряд они пишут шутки для выступлений в актовом зале и даже участвуют в региональных конкурсах КВН.
Основные производственные мощности приговоренных сосредоточены в шитье. В здании оборудованы швейные цеха, учебно-производственный и закройно-подготовительный участки. Львиная доля выпускаемой продукции — 80% — спецодежда для российских силовиков. За неполный 2024 год работницы местной «фабрики» изготовили товаров на 160 миллионов рублей. А сегодня они занимаются пошивом комплектов для сотрудников МЧС сразу на несколько регионов России.
Интересно и то, что в ИК выращивают широкий ассортимент овощей и зелени. Например, разные виды капусты, любимые многими помидоры, огурцы, кабачки и перцы, лук, укроп и петрушку. Редис нынче удался — плоды достигают 250 граммов каждый. Богатый «улов», как правило, используют на кухне.
Спасибо за обучение швейному делу. До сих пор помню всех, но возвращаться не собираюсь. Колония меня очень исправила, я стала смотреть на жизнь совсем иначе. С Прошло уже много времени, но обратно меня не тянет, — написала отзыв об ИК №6 Оксана Мелинюк.
Нет места для курения для приехавших на свиданье. Почему люди должны терпеть двое или трое суток? Пора уже подушки и матрасы заменить в комнатах свиданий. Позорище!!! — выразила свое мнение Наталья Мурзина.
Об условиях содержания в колонии №5 на Шевченко, 6 в интернете находится меньше всего информации. Известно, что сюда распределяют лиц, которые будут отбывать наказание в первый раз. В учреждении содержатся 20 отрядов общей сложностью на 1 тысячу 600 человек. Из них на облегченных условиях «сидят» около 120, в строгих — 18.
Несмотря на «красную зону», осужденным разрешены свидания, в том числе длительные — с проживанием. Для этого специально оборудовано 9 комнат с общими кухней, душем и туалетом. При организации встреч с женой и ребенком, выделяется большое помещение с детской кроваткой, телевизором, отдельным столом и тумбой, полным комплектом столовых приборов и посудой.
Работы для мужчин, получивших срок, хоть отбавляй. Можно заниматься в автосервисе, в столярной мастерской, производить мебель, шлакоблоки или перерабатывать вторичное сырье. Говорят, что и питание здесь налажено: просто, но вкусно.
Досуг заключенные, как и в любом другом спецучреждении такого типа, тратят на творчество. К примеру, снимают ролики, посвященные предотвращению суицида. Один из них «Человек-невидимка» раскрывает тему любви к жизни и призывает не торопиться с принятием «последнего» решения. Видео под названием «Ромашки» затронуло такую же проблему и стало настолько популярным, что набрало несколько миллионов просмотров.
Только хорошее впечатление. Спасибо начальнику колонии и сотрудникам КДС. Сделали ремонт. Все по-домашнему. Если бы ни форма сотрудников и обязательный досмотр, то не поняла бы, где нахожусь. Все как дома: холодильник, телевизор, комната для курения и даже есть детская, — рассказала Юлия Михайлова.
Уважаемые господа, многие из вас и не по разу пишут плохие отзывы об ИК-5. Я лично сам пробыл там в колонии поселения около 3 лет и скажу вам, что ничего подобного там нет. Если ты нормальный, адекватный, понимающий и такой, какой ты есть, никто ломать, гнобить, избивать или глумиться над тобой не будет. Вы пишете что там все так плохо и ужасно, что сотрудники такие звери, откуда вы вообще это берете и знаете? Со слов кого-то или своих близких, которые просто сами себе создают проблемы, а потом от них пищат. Ничего подобного нет. Я сам бывший зэк, и знаю точно, сидишь на попе ровно и все у тебя будет хорошо, — написал Виктор Савельев.
В лечебно-исправительном учреждении №51 на станции Сан-Донато — пять туберкулезно-легочных отделений. Оснащение передвижным аппаратом УЗИ, бактерицидными установками, ультразвуковой мойкой для оборудования и специальными лампами для оперативного вмешательства помогают специалистам оказывать качественную медицинскую помощь. После лечения уже бывшие пациенты снова отправляются отбывать наказание в колонию.
В ЛИУ на сегодняшний день находится 421 заключенный, зараженный туберкулезом. Чуть менее 200 из них проходят лечение стационарно, 232 — амбулаторно. Полный курс лечения в 2024 году прошли 148 человек. Свыше 100 полностью поправились.
В здании расположены ШИЗО, помещение для стирки вещей, баня, общежитие, медицинские кабинеты, столовая и производственные зоны. По сообщениям пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, нижнетагильское ЛИУ-51 — единственное учреждение в регионе, где лечат осужденных, больных туберкулезом.
Лечебницу регулярно посещают психологи и проводят с заключенными работу, направленную на профилактику асоциального поведения с использованием методики «колеса» Пола Майера. Мероприятия включают в себя также просмотр мотивирующих роликов. Как правило, после таких уроков часть учеников даже решаются на обучение в ВУЗах.
Не преступайте Закон, дабы не очутиться здесь. Не грешите! Уважайте Закон Божий! ЛИУ — место исправления душ человеческих, — считает бывший пациент Артур Мадер.
В учреждение приезжают и представители благотворительных фондов с желанием оказать посильную помощь попавшим в беду, например, людям с алкогольной или наркотической зависимостью. Каждому заинтересовавшемуся безвозмездно предлагаются индивидуальные пути решения проблем, содействие в трудоустройстве, психологическая поддержка и многое другое.
Мужской следственный изолятор образовался 90 лет назад и располагается в поселке Сан-Донато. С самого начала работы СИЗО на каждого задержанного выделялось спальное место с матрасом, подушкой и одеялом общей площадью 3,5 квадратных метра. Рабочие-ударники имели возможность получить простыни. Больница при учреждении с одним врачом могла одновременно принять до 5 пациентов.
На объекте сразу обустроили библиотеку и наладили выпуск стенгазет. Кроме этого, мужчины имели право читать и посещать киносеансы.
На сегодняшний день лимит наполнения — 145 мест.
Нормальное заведение такого типа, хамство в порядке вещей. Грязными руками все продукты хватают, одним и тем же ножом и хлеб, и мыло режут. Злые, как собаки не по нашей вине, сами же такую работу себе нашли, никто не заставляет там работать. Несколько раз приезжали зря. Место не очень близко к городу находится, если есть финансовая возможность, то лучше посылкой отправить, хоть нервы целее будут, — написал отзыв анонимный пользователь.
Но есть и такое мнение:
Очень круто!!! Спасибо за курорт, — отметил пользователь Ъ30-Ijo
Все существующие в России исправительные учреждения преследуют одну главную цель — перевоспитать оступившегося человека и предотвратить повторное совершение им серьезных ошибок. Преступление всегда несет за собой наказание, будь то штраф, принудительные работы или реальный срок. В силах каждого из нас сделать этот мир чуточку лучше. Ведь тогда перестанут пропадать люди, в том числе и маленькие дети, мы не будем бояться ходить по улице, где сейчас среди белого дня могут ограбить, избить или даже лишить жизни. Не зря многие работники ИК становятся злыми, ведь и к ним часто относятся бесчеловечно.
В завершении хочется написать максимально наивное, но такое значимое сообщение: давайте жить дружно, приходить друг другу на помощь в трудную минуту, доверять и не обманывать. У каждого из нас есть шанс стать лучше, чем мы есть сейчас.