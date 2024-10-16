Экономим на семенах: можно ли получить качественную рассаду из магазинных перцев

Первое, что следует учитывать, это сорт перцев — гибридные лучше не брать. Дело в том, что семена из гибридов могут не дать желаемого результата при повторном посеве, поскольку они часто не сохраняют свои характеристики. Собрать семена из них в принципе можно, но скорее всего на грядки у вас вырастет мешанина из растений с различными признаками и характеристиками.