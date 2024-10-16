Экономим на семенах: можно ли получить качественную рассаду из магазинных перцев

Posted 16 октября, 09:42
Published 16 октября, 09:42
Modified 16 октября, 09:44
Updated 16 октября, 09:44
Первое, что следует учитывать, это сорт перцев — гибридные лучше не брать. Дело в том, что семена из гибридов могут не дать желаемого результата при повторном посеве, поскольку они часто не сохраняют свои характеристики. Собрать семена из них в принципе можно, но скорее всего на грядки у вас вырастет мешанина из растений с различными признаками и характеристиками.
К тому же, семена, полученные от гибридов, часто имеют более низкие показатели всхожести по сравнению с семенами оригинальной селекции, а качества, за которые ценятся гибриды, могут быть не выражены или даже потеряны в следующем поколении.
Однако, как уверяет блогер-агроном Алексей Володихин, шансов столкнуться с гибридом в российском магазине не так много.
Перцы, которые продаются в продуктовых магазинах, как правило, импортные — их выращивают в западных странах. И чаще всего это сорта. А сорта повторяют признаки своих родителей, следовательно, семена из покупных плодов можно собирать смело, — отмечает эксперт в своем Telegram-канале «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы».
Как же правильно получить семена из покупного перца? Выберите самый хороший и спелый перец. Если он был вкусным, шансы на успех увеличиваются. Осторожно разрежьте перец вдоль — используйте нож или ложку, чтобы вынуть семена, не повредив их. Промойте семена в воде, чтобы удалить мясистую часть. Разложите семена на бумажном полотенце и оставьте на несколько дней для полной просушки. Храните полностью высушенные семена в бумажном конверте или стеклянной банке в сухом и темном месте.
Когда придет время для высадки рассады, нужно учитывать несколько моментов:
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