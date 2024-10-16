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Posted 16 октября, 09:42

Published 16 октября, 09:42

Modified 16 октября, 09:44

Updated 16 октября, 09:44

Эксперт Володихин ответил на вопрос, можно ли сажать семена из покупных перцев

Экономим на семенах: можно ли получить качественную рассаду из магазинных перцев

16 октября 2024, 09:42
Фото: 1MI

Эксперт Володихин ответил на вопрос, можно ли сажать семена из покупных перцев

Сюжет
Дом и сад
Можно ли превратить обычные продукты из магазина в зеленое чудо на своем подоконнике или участке? Эксперты уверяют, что если речь идет о болгарском перце, то это вполне реально.

Первое, что следует учитывать, это сорт перцев — гибридные лучше не брать. Дело в том, что семена из гибридов могут не дать желаемого результата при повторном посеве, поскольку они часто не сохраняют свои характеристики. Собрать семена из них в принципе можно, но скорее всего на грядки у вас вырастет мешанина из растений с различными признаками и характеристиками.

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К тому же, семена, полученные от гибридов, часто имеют более низкие показатели всхожести по сравнению с семенами оригинальной селекции, а качества, за которые ценятся гибриды, могут быть не выражены или даже потеряны в следующем поколении.

Однако, как уверяет блогер-агроном Алексей Володихин, шансов столкнуться с гибридом в российском магазине не так много.

Перцы, которые продаются в продуктовых магазинах, как правило, импортные — их выращивают в западных странах. И чаще всего это сорта. А сорта повторяют признаки своих родителей, следовательно, семена из покупных плодов можно собирать смело, — отмечает эксперт в своем Telegram-канале «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы».

Как же правильно получить семена из покупного перца? Выберите самый хороший и спелый перец. Если он был вкусным, шансы на успех увеличиваются. Осторожно разрежьте перец вдоль — используйте нож или ложку, чтобы вынуть семена, не повредив их. Промойте семена в воде, чтобы удалить мясистую часть. Разложите семена на бумажном полотенце и оставьте на несколько дней для полной просушки. Храните полностью высушенные семена в бумажном конверте или стеклянной банке в сухом и темном месте.

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Когда придет время для высадки рассады, нужно учитывать несколько моментов:

  • Перцы любят тепло. Идеальная температура для прорастания — около 25-30 градусов.
  • Семена перца нуждаются в свете, но лучше не ставить контейнер с рассадой под прямые солнечные лучи. Яркий рассеянный свет — идеальный вариант.
  • Не забывайте поддерживать почву влажной, но не «заболачивайте». Излишки влаги могут привести к гниению корней.
  • Используйте легкую, питательную почву. Можно смешать обычный грунт с перлитом или торфом — это создаст хороший дренаж.

Ранее эксперты рассказали, как правильно сделать теплую грядку из опавших листьев.

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