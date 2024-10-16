Если пень на участке намозолил глаза: как выкорчевать его без топора и трактора

Posted 16 октября, 10:39
Published 16 октября, 10:39
Modified 16 октября, 10:41
Updated 16 октября, 10:41
Избавиться от пня можно несколькими способами, даже без использования культиватора или мотоблока. И эта процедура под силу даже хрупкой дачнице. Если обрубок дерева торчит прямо посреди вашего участка и мешает реализации ваших смелых планов по обустройству земли, то попробуйте воспользоваться этими простыми лайфхаками.
Опытная огородница Марина Иванова в интервью «АиФ» предложила использовать для этих целей калийную селитру и дрель. Перед тем, как обработать обрубок препаратом, лучше максимально его опилить. Но если задача не по силам, то можно обойтись и без предварительной подготовки.
Сделайте в пеньке несколько отверстий диаметром около 5 сантиметров и глубиной 15 сантиметров. Засыпьте в эти отверстия калиевую селитру, не доходя до краев. Закупорьте отверстия парафином, — рекомендует эксперт.
Вместо калийной селитры также можно использовать обычную поваренную соль. Действуйте так же, как и с калийной селитрой: насыпьте ее в отверстия в верхней части пня, отверстия заделайте. Соль высушит древесину, она будет очень быстро разлагаться. Для усиления эффекта увлажните пень и накройте его пленкой, чтобы создать парниковый эффект.
Также многие дачники пользуются таким методом, как выжигание. Сделайте надрезы в пне и вложите в них горящие угли. Обрубок дерева моментально выгорит. Контролируйте огонь и следите за безопасностью, а также убедитесь, что в вашем регионе нет запрета на разведение костров на дачном участке.
Если же у вас есть силы, то можете попробовать выкорчевать пень вручную. Очистите его от земли, используя лопату, удалите растительность вокруг. Затем с помощью топора начните вырубать корни, которые находятся в земле. Делайте надрезы в несколько мест вокруг пня. После того как вы ослабите корни, попробуйте потянуть пень с помощью рывков. Скорее всего, понадобятся усилия нескольких человек, но зато от этого торчащего «тополя на Плющихе» вы избавитесь намного быстрее, чем любыми другими методами.
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