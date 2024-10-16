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Posted 16 октября, 10:39

Published 16 октября, 10:39

Modified 16 октября, 10:41

Updated 16 октября, 10:41

Опытная огородница рассказала, как без усилий выкорчевать пень на дачном участке

Если пень на участке намозолил глаза: как выкорчевать его без топора и трактора

16 октября 2024, 10:39
Фото: Photo by Oisin Conolly on Unsplash

Опытная огородница рассказала, как без усилий выкорчевать пень на дачном участке

Сюжет
Дом и сад
Одинокий пень на участке портит вид вашего красивого сада, а иногда просто мешает при проведении работ на участке. Как без усилий избавиться от зловредной коряги, торчащей из земли?

Избавиться от пня можно несколькими способами, даже без использования культиватора или мотоблока. И эта процедура под силу даже хрупкой дачнице. Если обрубок дерева торчит прямо посреди вашего участка и мешает реализации ваших смелых планов по обустройству земли, то попробуйте воспользоваться этими простыми лайфхаками.

Опытная огородница Марина Иванова в интервью «АиФ» предложила использовать для этих целей калийную селитру и дрель. Перед тем, как обработать обрубок препаратом, лучше максимально его опилить. Но если задача не по силам, то можно обойтись и без предварительной подготовки.

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Сделайте в пеньке несколько отверстий диаметром около 5 сантиметров и глубиной 15 сантиметров. Засыпьте в эти отверстия калиевую селитру, не доходя до краев. Закупорьте отверстия парафином, — рекомендует эксперт.

Вместо калийной селитры также можно использовать обычную поваренную соль. Действуйте так же, как и с калийной селитрой: насыпьте ее в отверстия в верхней части пня, отверстия заделайте. Соль высушит древесину, она будет очень быстро разлагаться. Для усиления эффекта увлажните пень и накройте его пленкой, чтобы создать парниковый эффект.

Выкорчевать пень на дачном участке проще, чем кажетсяВыкорчевать пень на дачном участке проще, чем кажется
Выкорчевать пень на дачном участке проще, чем кажется. Фото: Photo by Darius Bashar on Unsplash

Также многие дачники пользуются таким методом, как выжигание. Сделайте надрезы в пне и вложите в них горящие угли. Обрубок дерева моментально выгорит. Контролируйте огонь и следите за безопасностью, а также убедитесь, что в вашем регионе нет запрета на разведение костров на дачном участке.

Если же у вас есть силы, то можете попробовать выкорчевать пень вручную. Очистите его от земли, используя лопату, удалите растительность вокруг. Затем с помощью топора начните вырубать корни, которые находятся в земле. Делайте надрезы в несколько мест вокруг пня. После того как вы ослабите корни, попробуйте потянуть пень с помощью рывков. Скорее всего, понадобятся усилия нескольких человек, но зато от этого торчащего «тополя на Плющихе» вы избавитесь намного быстрее, чем любыми другими методами.

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