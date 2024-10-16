Если пень на участке намозолил глаза: как выкорчевать его без топора и трактора

Если же у вас есть силы, то можете попробовать выкорчевать пень вручную. Очистите его от земли, используя лопату, удалите растительность вокруг. Затем с помощью топора начните вырубать корни, которые находятся в земле. Делайте надрезы в несколько мест вокруг пня. После того как вы ослабите корни, попробуйте потянуть пень с помощью рывков. Скорее всего, понадобятся усилия нескольких человек, но зато от этого торчащего «тополя на Плющихе» вы избавитесь намного быстрее, чем любыми другими методами.