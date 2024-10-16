ФОМС: применение ИИ в ОМС помогает выявить рак на ранних стадиях

В качестве аргумента он привел конкретный пример — маммографию, отметив, что за первые шесть месяцев этого года было сделано примерно 600 тысяч маммографических исследований с применением технологий искусственного интеллекта. Выяснилось, что они дают максимально возможную точность в постановке диагнозов и назначении подходящего для конкретного пациента лечения. А учитывая то, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на данный момент уже зарегистрировала 27 медицинских изделий с использованием ИИ, Министерство здравоохранения РФ и Федеральный фонд ОМС рассматривают шанс тиражирования в реальную практику технологий искусственного интеллекта как достижимую цель и, наряду с маммографией, предлагают внести в систему ОМС флюорографию грудной клетки, компьютерную томографию органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки врачебных решений, сообщает ria.ru.