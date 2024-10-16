ФОМС: применение ИИ в ОМС помогает выявить рак на ранних стадиях

Posted 16 октября, 11:25
Published 16 октября, 11:25
Modified 16 октября, 11:25
Updated 16 октября, 11:25
В качестве аргумента он привел конкретный пример — маммографию, отметив, что за первые шесть месяцев этого года было сделано примерно 600 тысяч маммографических исследований с применением технологий искусственного интеллекта. Выяснилось, что они дают максимально возможную точность в постановке диагнозов и назначении подходящего для конкретного пациента лечения. А учитывая то, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на данный момент уже зарегистрировала 27 медицинских изделий с использованием ИИ, Министерство здравоохранения РФ и Федеральный фонд ОМС рассматривают шанс тиражирования в реальную практику технологий искусственного интеллекта как достижимую цель и, наряду с маммографией, предлагают внести в систему ОМС флюорографию грудной клетки, компьютерную томографию органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки врачебных решений, сообщает ria.ru.
Несмотря на то, что окончательные диагнозы все еще являются прерогативой докторов, ИИ дает возможность быстрее и точнее обнаруживать патологии на ранних стадиях, что в итоге помогает успешно вылечиться большему количеству пациентов, чем ранее.
Москва входит в число российских городов, лидирующих по внедрению сервисов ИИ в обязательное медицинское страхование. Российская столица уделяет все больше внимания ИИ в алгоритме диагностики и лечения, воплощая в жизнь стратегию развития здравоохранения города до 2030 года. В столице ИИ уже проанализировал около 13 миллионов лучевых исследований, в том числе МРТ, КТ и флюорографию. Данные технологии стремительно развиваются, чтобы их можно было использовать для автоматического анализа показателей исследований по программе ОМС.
На Российском диагностическом саммите, который состоялся в Москве в октябре, одной из тем для обсуждения стали достижения в сфере применения ИИ в лучевой диагностике. Специалисты заявляют, что подобные технологии крайне действенны для раннего обнаружения рака, инсульта и других болезней. Примечательно, что Алтайский край, например, обширно применяет ИИ для онкодиагностики, и это помогает выявить максимальное количество случаев рака груди на ранних стадиях. Кроме того, на данный момент в регионе онкологический диспансер инициировал проведение «розового флешмоба» — месячника по борьбе с раком молочной железы.