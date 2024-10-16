Год Семьи. Агеносовы — славная династия педагогов

Таких немало: более 40 лет Герман Агеносов преподавал на кафедре литературы НТГПИ-НТГСПА. Его лекциями по истории зарубежной литературы до сих пор восхищаются бывшие студенты. Ещё успевал Герман Георгиевич вести литературный кружок, сотрудничал со СМИ, занимался охотой и кинологией. Особая любовь — спаниели. О них он написал книгу «Русский испанец-спаниель». Как следствие, у этого талантливого человека немало наград и званий, в том числе «Почётный работник НТГСПА», «Почётный член общества охотников и рыболовов Свердловской области» и многие другие.