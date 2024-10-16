Год Семьи. Агеносовы — славная династия педагогов

Posted 16 октября, 04:55
Published 16 октября, 04:55
Modified 16 октября, 05:38
Updated 16 октября, 05:38
Василий пошёл в маму, Софью Александровну — женщину энергичную, целеустремлённую, — вспоминает его племянница Нина Андреевна Печорских. — По семейным преданиям, отец Софьи, выпускник Санкт-Петербургского университета, народоволец, был сослан с семьёй за революционную деятельность в Якутск. Он умер в 1916 году, а оба брата Софьи погибли в гражданскую войну.
В горниле тех лет закалился характер Софьи. Вопреки трудностям, она стала педагогом, была делегирована в 1925 году на Всесоюзный учительский съезд, когда у неё были уже двое детей. После съезда она жила на Урале, с 1937 года в Нижнем Тагиле. Там выросли дочери Маргарита и Галина, сыновья Василий и Герман.
Из Нижнего Тагила Василия призвали на фронт. Он — участник обороны Ленинграда, награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», «30 лет Победе над Германией».
Война прошла сквозь душу и сердце солдата. Поэтому и 32-ую школу он позже назвал «гвардейской». И по его инициативе к 40-летию Победы в школе появились мемориальные плиты с фамилиями учеников, отдавших жизнь и воевавших за Родину.
Педагогом была не только мама, но и отец Василия — Георгий Сергеевич Агеносов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Василий после войны поступил на физмат Нижнетагильского пединститута. Учился, как и воевал, ударно, поэтому вуз окончил с красным дипломом. И рос по служебной лестнице Василий Георгиевич стремительно: в 50-е годы работал в Сталинском районо Нижнего Тагила. Но потом произошло объединение районов. Сталинское районо ликвидировали, а Василию предложили должность директора 32-й школы.
— Нина Андреевна, Вы выпускница 32-й школы. Чем она запомнилась?
— Да, я выпускница 1957 года. Сначала это была женская, а затем смешанная школа, в которой вместе занимались не только девочки, но и мальчики. Среди них особенно запомнился Вадим Чалухиди — интересный, талантливый парень, позже ставший одним из руководителей ДК «Юбилейный».
И этот список талантов 32-й, конечно, можно продолжить. Это писатель, бард Булат Окуджава, память о котором увековечена мемориальной плитой на фасаде школы, историк, краевед Татьяна Гуськова, режиссёр Валерий Огородников, другие творческие личности. Вот в такой школе с 1957 года приступил к работе Василий Агеносов.
Начинал он с подбора лучших педагогических кадров: ездил в другие образовательные учреждения, посещал уроки учителей, уговаривал перейти в 32-ую школу. Уровень образования постепенно рос, ученики школы всё чаще побеждали на олимпиадах, поступали в вузы.
В школе постоянно проходили открытые уроки, тематические семинары для учителей-предметников, дни открытых дверей для родителей.
Не случайно, когда в области стали создавать профильные лингвистические школы, выбор в Нижнем Тагиле пал на передовую, «гвардейскую» 32-ую. Конечно, пришлось решать новые организационные вопросы по изучению немецкого языка в младших классах, по преподаванию ряда предметов на иностранном языке в старших. Но все эти трудности были преодолены.
Василий Георгиевич был не только хороший организатор, но и хозяйственник. Благодаря взаимопониманию, тесной связи с родителями решались многие хозяйственные вопросы.
Удалось, например, построить спортзал, а в 1965 году добиться выделения средств на ремонт, частичную реконструкцию школы. При директорской загруженности успевал Василий Георгиевич ещё на самом высоком уровне вести уроки математики. При этом коллеги, ученики и родители отмечали эрудицию, интеллигентность В. Г. Агеносова, который был директором до 1986 года.
Его не стало 4 сентября 1993 года. В память о нём 3 сентября 2021 года на фасаде школы торжественно открыли мемориальную плиту. Если бы «машина времени» переместила Василия Георгиевича в день сегодняшний, то он наверняка бы приятно удивился позитивным переменам, реконструкции школы, которую по достоинству оценил Президент России Владимир Путин.
Не меньшего уважения заслуживает и младший брат Василия Герман, с которым мне посчастливилось пообщаться. Поразили его интеллигентность, эрудиция, увлечённость охотой. Восторженно о Германе Георгиевиче отзываются выпускники филфака Нижнетагильского пединститута.
Таких немало: более 40 лет Герман Агеносов преподавал на кафедре литературы НТГПИ-НТГСПА. Его лекциями по истории зарубежной литературы до сих пор восхищаются бывшие студенты. Ещё успевал Герман Георгиевич вести литературный кружок, сотрудничал со СМИ, занимался охотой и кинологией. Особая любовь — спаниели. О них он написал книгу «Русский испанец-спаниель». Как следствие, у этого талантливого человека немало наград и званий, в том числе «Почётный работник НТГСПА», «Почётный член общества охотников и рыболовов Свердловской области» и многие другие.
Вот такое оно, поколение «физиков и лириков», славной педагогической династии Агеносовых!
Специально для TagilCity.ru Виктор Кузнецов.