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Posted 16 октября, 06:31

Published 16 октября, 06:31

Modified 16 октября, 07:13

Updated 16 октября, 07:13

Житель Екатеринбурга убил новорожденного ребенка

Громко плакал: в Екатеринбурге ищут деда, подозреваемого в убийстве внука

16 октября 2024, 06:31
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга убил новорожденного ребенка

Сюжет
Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге мужчина подозревается в убийстве полуторамесячного внука за то, что тот громко плакал. Происшествие случилось на Инженерной улице в коммунальной квартире ночью 16 октября 2024 года.

Предварительно, мужчина вернулся домой и увидел плачущего внука. Ему это не понравилось, и он причинил ему повреждения, вследствие которых малыш скончался. После этого екатеринбуржец скрылся, рассказали в пресс-службе регионального СК.

В квартире зарегистрированы мать и отец ребенка, а также его бабушка и дедушка. Известно, что подозреваемый ранее был неоднократно судим. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент его разыскивают.

Напомним, в Первоуральске женщина убила ножом 13-летнюю девочку в результате произошедшего конфликта.

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