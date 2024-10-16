Громко плакал: в Екатеринбурге ищут деда, подозреваемого в убийстве внука

Posted 16 октября, 06:31
Published 16 октября, 06:31
Modified 16 октября, 07:13
Updated 16 октября, 07:13
Предварительно, мужчина вернулся домой и увидел плачущего внука. Ему это не понравилось, и он причинил ему повреждения, вследствие которых малыш скончался. После этого екатеринбуржец скрылся, рассказали в пресс-службе регионального СК.
В квартире зарегистрированы мать и отец ребенка, а также его бабушка и дедушка. Известно, что подозреваемый ранее был неоднократно судим. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент его разыскивают.
Напомним, в Первоуральске женщина убила ножом 13-летнюю девочку в результате произошедшего конфликта.