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Posted 16 октября, 06:55

Published 16 октября, 06:55

Modified 16 октября, 06:57

Updated 16 октября, 06:57

Мать погибшего на СВО свердловчанина не могла получить положенные ей выплаты

Мать погибшего на СВО свердловчанина не могла получить положенные ей выплаты

16 октября 2024, 06:55
Фото: 1MI
Свердловский депутат Максим Иванов помог матери погибшего бойца СВО получить задержанные выплаты за Орден Мужества, присвоенный ему посмертно.

В своем Telegram-канале депутат рассказал об инциденте с задержкой выплаты. Боец из Камышлова, защищая страну, героически погиб в июле 2023 года. Указ о его посмертном награждении Орденом Мужества Президент подписал в начале августа того же года, и, согласно закону, родителям полагается соответствующая выплата.

Мать долго терпела и ждала, пока в конце сентября не решилась обратиться за помощью к Максиму Иванову через социальные сети. Она уточнила, что местный комиссариат направил необходимые документы в воинскую часть еще в январе. После длительного ожидания женщина попыталась узнать информацию в воинской части, но её перенаправили в военно-социальный центр Минобороны, где ей не удалось получить ответ. В итоге она написала депутату.

20 сентября депутат направил запрос Генпрокурору И. В. Краснову, и уже через месяц получил благодарственное сообщение от матери погибшего героя за оказанную помощь.

По словам Иванова, документы по этому делу «гуляли» по кабинетам в течение 9 месяцев. Однако после депутатского запроса и вмешательства Генеральной прокуратуры вопрос был решен всего за пару недель.

Напомним, многодетной матери из Екатеринбурга отказывают в выплатах за мужа погибшего на СВО.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Выплаты#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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