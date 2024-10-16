Мать погибшего на СВО свердловчанина не могла получить положенные ей выплаты

Мать долго терпела и ждала, пока в конце сентября не решилась обратиться за помощью к Максиму Иванову через социальные сети. Она уточнила, что местный комиссариат направил необходимые документы в воинскую часть еще в январе. После длительного ожидания женщина попыталась узнать информацию в воинской части, но её перенаправили в военно-социальный центр Минобороны, где ей не удалось получить ответ. В итоге она написала депутату.