Мать погибшего на СВО свердловчанина не могла получить положенные ей выплаты

Posted 16 октября, 06:55
Published 16 октября, 06:55
Modified 16 октября, 06:57
Updated 16 октября, 06:57
В своем Telegram-канале депутат рассказал об инциденте с задержкой выплаты. Боец из Камышлова, защищая страну, героически погиб в июле 2023 года. Указ о его посмертном награждении Орденом Мужества Президент подписал в начале августа того же года, и, согласно закону, родителям полагается соответствующая выплата.
Мать долго терпела и ждала, пока в конце сентября не решилась обратиться за помощью к Максиму Иванову через социальные сети. Она уточнила, что местный комиссариат направил необходимые документы в воинскую часть еще в январе. После длительного ожидания женщина попыталась узнать информацию в воинской части, но её перенаправили в военно-социальный центр Минобороны, где ей не удалось получить ответ. В итоге она написала депутату.
20 сентября депутат направил запрос Генпрокурору И. В. Краснову, и уже через месяц получил благодарственное сообщение от матери погибшего героя за оказанную помощь.
По словам Иванова, документы по этому делу «гуляли» по кабинетам в течение 9 месяцев. Однако после депутатского запроса и вмешательства Генеральной прокуратуры вопрос был решен всего за пару недель.
Напомним, многодетной матери из Екатеринбурга отказывают в выплатах за мужа погибшего на СВО.