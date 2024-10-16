Мэр Нижнего Тагила подписал протокол о сотрудничестве с китайским городом Фуюань

Posted 16 октября, 13:50
Published 16 октября, 13:50
Modified 16 октября, 13:52
Updated 16 октября, 13:52
Делегация из Китая посетила Нижний Тагил еще в июле прошлого года в рамках VII Российско-Китайского ЭКСПО. Градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что гости остались довольны тагильским гостеприимством и проявили интерес к городу.
16 октября 2024 года документ о сотрудничестве был подписан в режиме видеосвязи с мэром народного правительства Фуюаня Фань Цзитао.
Учитывая все более крепкие связи между Россией и Китаем, считаю, что наше сотрудничество станет отличным продолжением дружеских отношений между руководителями наших стран, — отметил мэр Нижнего Тагила.
К слову, планируется развитие не только культурных, но и торгово-экономических связей между городами.
Ранее Россия и Индия вышли на новый уровень делового сотрудничества.