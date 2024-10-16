Мэр Нижнего Тагила подписал протокол о сотрудничестве с китайским городом Фуюань

Делегация из Китая посетила Нижний Тагил еще в июле прошлого года в рамках VII Российско-Китайского ЭКСПО. Градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что гости остались довольны тагильским гостеприимством и проявили интерес к городу.