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Posted 16 октября, 13:50

Published 16 октября, 13:50

Modified 16 октября, 13:52

Updated 16 октября, 13:52

Мэр Нижнего Тагила подписал протокол о сотрудничестве с китайским городом Фуюань

Мэр Нижнего Тагила подписал протокол о сотрудничестве с китайским городом Фуюань

16 октября 2024, 13:50
Фото: 1MI
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал протокол о решении сотрудничать с китайским городом Фуюань.

Делегация из Китая посетила Нижний Тагил еще в июле прошлого года в рамках VII Российско-Китайского ЭКСПО. Градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что гости остались довольны тагильским гостеприимством и проявили интерес к городу.

16 октября 2024 года документ о сотрудничестве был подписан в режиме видеосвязи с мэром народного правительства Фуюаня Фань Цзитао.

Учитывая все более крепкие связи между Россией и Китаем, считаю, что наше сотрудничество станет отличным продолжением дружеских отношений между руководителями наших стран, — отметил мэр Нижнего Тагила.

К слову, планируется развитие не только культурных, но и торгово-экономических связей между городами.

Ранее Россия и Индия вышли на новый уровень делового сотрудничества.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Экономика#Нижний Тагил#Документ#Екатеринбург#Китайский
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