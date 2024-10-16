Микроволновку мою за 5 минут — нагар отходит сам: вот три копеечных способа

Если вы часто готовите в ней, то лучше делать это чаще — минимум один раз в неделю. Абразивные чистящие средства при этом лучше не использовать, так как они легко повреждают внутреннюю поверхность микроволновки. А еще старайтесь избегать перегрева пищи, особенно с сильным запахом.