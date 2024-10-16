Микроволновку мою за 5 минут — нагар отходит сам: вот три копеечных способа

Posted 16 октября, 13:17
Published 16 октября, 13:17
Modified 16 октября, 13:19
Updated 16 октября, 13:19
Существует огромное множество способов очистки микроволновки, и многие из них не требуют от вас больших затрат.
Уксус — это природный очиститель, который помогает не только удалить запахи, но и эффективно справляется с загрязнениями.
Вам понадобятся:
Смешайте уксус и воду, поставьте в микроволновку и включите на высокую мощность на 5-10 минут — пар размягчит грязь.
После выключения не открываем дверцу, надо дать минут 10, чтобы вся грязь «отошла». Когда откроете дверцу, весь жир и потеки легко удалятся обычной губкой. Надо будет протереть камеру второй раз губкой, смоченной в чистой воде, она удалит следы и запах уксуса. Дверцу оставить минут на 15-20, просохнуть и проветрится, — приводит полезные советы канал «Вкусно и полезно».
Выжмите сок лимона в воду, положите обе части в миску — вода должна прикрывать их наполовину. Поставьте в микроволновую печь и включите ее на 5-7 минут. Когда печь выключится, не открывайте дверцу, чтобы микроволновка как следует «пропотела» изнутри.
Обычная сода — это универсальное средство для борьбы с неприятными запахами и любым, даже застаревшим, нагаром.
Что нужно взять:
Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния пасты, нанесите ее на загрязненные участки, оставьте на 10-15 минут. Удалите соду влажной губкой — ваша микроволновка будет как новая.
Если вы часто готовите в ней, то лучше делать это чаще — минимум один раз в неделю. Абразивные чистящие средства при этом лучше не использовать, так как они легко повреждают внутреннюю поверхность микроволновки. А еще старайтесь избегать перегрева пищи, особенно с сильным запахом.
Чтобы микроволновка всегда хорошо пахла, то можно время от времени ставить внутрь емкость с уксусом, содой или толченым активированным углем. За ночь эти средства нейтрализуют все неприятные ароматы.
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