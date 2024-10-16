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Posted 16 октября, 13:17

Published 16 октября, 13:17

Modified 16 октября, 13:19

Updated 16 октября, 13:19

Микроволновку мою за 5 минут — нагар отходит сам: вот три копеечных способа

Микроволновку мою за 5 минут — нагар отходит сам: вот три копеечных способа

16 октября 2024, 13:17
Фото: Photo by Mahrous Houses on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
При разогреве пищи в микроволновке появляются пятна от масла и жира, а кусочки еды прилипают ко всем поверхностям. Как очистить этот бытовой гаджет и избавиться от запаха копеечными домашними средствами?

Существует огромное множество способов очистки микроволновки, и многие из них не требуют от вас больших затрат.

Уксус и вода

Уксус — это природный очиститель, который помогает не только удалить запахи, но и эффективно справляется с загрязнениями.

Вам понадобятся:

  • один стакан 9-процентного уксуса;
  • один стакан воды;
  • безопасная посуда для микроволновки.

Смешайте уксус и воду, поставьте в микроволновку и включите на высокую мощность на 5-10 минут — пар размягчит грязь.

После выключения не открываем дверцу, надо дать минут 10, чтобы вся грязь «отошла». Когда откроете дверцу, весь жир и потеки легко удалятся обычной губкой. Надо будет протереть камеру второй раз губкой, смоченной в чистой воде, она удалит следы и запах уксуса. Дверцу оставить минут на 15-20, просохнуть и проветрится, — приводит полезные советы канал «Вкусно и полезно».
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Лимон

  • две половинки большого лимона;
  • емкость с одним стаканом воды.

Выжмите сок лимона в воду, положите обе части в миску — вода должна прикрывать их наполовину. Поставьте в микроволновую печь и включите ее на 5-7 минут. Когда печь выключится, не открывайте дверцу, чтобы микроволновка как следует «пропотела» изнутри.

Пищевая сода

Обычная сода — это универсальное средство для борьбы с неприятными запахами и любым, даже застаревшим, нагаром.

Что нужно взять:

  • ½ стакана соды;
  • несколько столовых ложек воды;
  • большую емкость.

Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния пасты, нанесите ее на загрязненные участки, оставьте на 10-15 минут. Удалите соду влажной губкой — ваша микроволновка будет как новая.

Фото: 1MI

Как часто нужно очищать микроволновку

Если вы часто готовите в ней, то лучше делать это чаще — минимум один раз в неделю. Абразивные чистящие средства при этом лучше не использовать, так как они легко повреждают внутреннюю поверхность микроволновки. А еще старайтесь избегать перегрева пищи, особенно с сильным запахом.

Чтобы микроволновка всегда хорошо пахла, то можно время от времени ставить внутрь емкость с уксусом, содой или толченым активированным углем. За ночь эти средства нейтрализуют все неприятные ароматы.

Ранее эксперты рассказали, как справиться с противным нагаром в кастрюле.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Вода#Чистота#Дом#Запах#Кухня#Уксус#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ#Пищевая сода#Микроволновка#Лимон#Домашние средства
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