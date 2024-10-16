Минздрав в Свердловской области не предоставил специальные продукты больному ребенку

Posted 16 октября, 04:18
Published 16 октября, 04:18
Modified 16 октября, 04:20
Updated 16 октября, 04:20
Врачи ранее вынесли вердикт, что ребенок должен особенно питаться, иначе он не сможет выжить. Ему нужно специальное лечебное питание — сухая смесь, которую родители ребенка не могут позволить купить сами, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Минздрав отказался предоставлять вышеупомянутый продукт якобы из-за того, что его заболевание не входит в категорию тех, при которых нужно особое питание. Горпрокуратура провела проверку и встала на сторону семьи.
Суд, ознакомившись с делом, обязал Минздрав бесплатно обеспечить ребенка продуктом питания.
Напомним, Минздрав встал на сторону врачей из Каменска-Уральского, которые отказались лечить местного жителя с инсультом.