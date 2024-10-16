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Posted 16 октября, 04:18

Published 16 октября, 04:18

Modified 16 октября, 04:20

Updated 16 октября, 04:20

Минздрав в Свердловской области не предоставил специальные продукты больному ребенку

Минздрав в Свердловской области не предоставил специальные продукты больному ребенку

16 октября 2024, 04:18
Фото: 1MI
Минздрав в Свердловской области не обеспечил необходимыми продуктами больного четырехлетнего ребенка из Алапаевска.

Врачи ранее вынесли вердикт, что ребенок должен особенно питаться, иначе он не сможет выжить. Ему нужно специальное лечебное питание — сухая смесь, которую родители ребенка не могут позволить купить сами, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Минздрав отказался предоставлять вышеупомянутый продукт якобы из-за того, что его заболевание не входит в категорию тех, при которых нужно особое питание. Горпрокуратура провела проверку и встала на сторону семьи.

Суд, ознакомившись с делом, обязал Минздрав бесплатно обеспечить ребенка продуктом питания.

Напомним, Минздрав встал на сторону врачей из Каменска-Уральского, которые отказались лечить местного жителя с инсультом.

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