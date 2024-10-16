Мудрый педагог: в Тагиле простились с Заслуженным учителем РФ Ларисой Алейниковой

Лариса Алейникова руководила школой в самые сложные для страны 90-е годы, однако и в те времена образовательное учреждение жило и развивалось: так, в сложнейшем 1996 году школа получила новое здание. По патронажем Ларисы Михайловны была воплощена в жизнь идея создания школьного музея международных связей, начала работать первая в Тагиле «Ассоциация родителей школы». За заслуги в сфере образования Лариса Алейникова в 2002 году была удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».