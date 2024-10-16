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Posted 16 октября, 16:24

Published 16 октября, 16:24

Modified 16 октября, 16:26

Updated 16 октября, 16:26

В Нижнем Тагиле простились с Заслуженным учителем РФ Ларисой Алейниковой

Мудрый педагог: в Тагиле простились с Заслуженным учителем РФ Ларисой Алейниковой

16 октября 2024, 16:24
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле простились с Заслуженным учителем РФ Ларисой Алейниковой

В Нижнем Тагиле проводили в последний путь бывшего директора школы №5, Заслуженного учителя России Ларису Алейникову. Прощание с ней состоялось в среду, 16 октября, в храме преподобного Сергия Радонежского.

Лариса Михайловна отдала школе №5 Нижнего Тагила всю жизнь, проработав на одном месте 35 лет. Здесь она трудилась с 1975 по 2010 годы, начав с должности простого учителя физики. В 1992 году педагог была назначена на должность директора, говорится в некрологе, который опубликовало учебное заведение.

Фото: соцсети школы №5 Нижнего Тагила

Лариса Алейникова руководила школой в самые сложные для страны 90-е годы, однако и в те времена образовательное учреждение жило и развивалось: так, в сложнейшем 1996 году школа получила новое здание. По патронажем Ларисы Михайловны была воплощена в жизнь идея создания школьного музея международных связей, начала работать первая в Тагиле «Ассоциация родителей школы». За заслуги в сфере образования Лариса Алейникова в 2002 году была удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Коллектив школы №5 и выпускники принесли соболезнования близким усопшей.

Ранее в Нижнем Тагиле проводили в последний путь Анну Столбову, возглавлявшую Совет ветеранов РЖД.

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