Мудрый педагог: в Тагиле простились с Заслуженным учителем РФ Ларисой Алейниковой

Posted 16 октября, 16:24
Published 16 октября, 16:24
Modified 16 октября, 16:26
Updated 16 октября, 16:26
Лариса Михайловна отдала школе №5 Нижнего Тагила всю жизнь, проработав на одном месте 35 лет. Здесь она трудилась с 1975 по 2010 годы, начав с должности простого учителя физики. В 1992 году педагог была назначена на должность директора, говорится в некрологе, который опубликовало учебное заведение.
Лариса Алейникова руководила школой в самые сложные для страны 90-е годы, однако и в те времена образовательное учреждение жило и развивалось: так, в сложнейшем 1996 году школа получила новое здание. По патронажем Ларисы Михайловны была воплощена в жизнь идея создания школьного музея международных связей, начала работать первая в Тагиле «Ассоциация родителей школы». За заслуги в сфере образования Лариса Алейникова в 2002 году была удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Коллектив школы №5 и выпускники принесли соболезнования близким усопшей.
Ранее в Нижнем Тагиле проводили в последний путь Анну Столбову, возглавлявшую Совет ветеранов РЖД.