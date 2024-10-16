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Posted 16 октября, 05:48

Published 16 октября, 05:48

Modified 16 октября, 05:50

Updated 16 октября, 05:50

На строительство новой филармонии в Екатеринбурге выделят 15 млрд рублей

На строительство новой филармонии в Екатеринбурге выделят 15 млрд рублей

16 октября 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney
Для строительства нового здания филармонии в Екатеринбурге будет выделено 15 миллиардов рублей. Проект воплотят в жизнь до 2028 года.

Направление денег будет поделено на 5 лет. Так, в текущем году на проект направят 300 миллионов рублей, в 2025 году — 600 миллионов, в 2026 году — 700 миллионов, в 2027 и 2028 году — чуть больше шести миллиардов. Эта информация есть в документации программы, направленной на реализацию направлений госполитики в региональном стройкомплексе.

Денежные средства будут поступать из бюджета области. Организация Archinform создает проект нового помещения данного учреждения. Сообщается, что идея о создании еще одного концертного зала появилась в 2018 году.

Тогда проектом занялась организация Zaha Hadid Architects, однако из-за пандемии в 2020 году работы замедлились, а два года назад она прекратила деятельность в России.

Напомним, на детских площадках в Академическом районе Екатеринбурга появились игровые комплексы с дополненной реальностью.

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