На строительство новой филармонии в Екатеринбурге выделят 15 млрд рублей

Posted 16 октября, 05:48
Published 16 октября, 05:48
Modified 16 октября, 05:50
Updated 16 октября, 05:50
Направление денег будет поделено на 5 лет. Так, в текущем году на проект направят 300 миллионов рублей, в 2025 году — 600 миллионов, в 2026 году — 700 миллионов, в 2027 и 2028 году — чуть больше шести миллиардов. Эта информация есть в документации программы, направленной на реализацию направлений госполитики в региональном стройкомплексе.
Денежные средства будут поступать из бюджета области. Организация Archinform создает проект нового помещения данного учреждения. Сообщается, что идея о создании еще одного концертного зала появилась в 2018 году.
Тогда проектом занялась организация Zaha Hadid Architects, однако из-за пандемии в 2020 году работы замедлились, а два года назад она прекратила деятельность в России.
Напомним, на детских площадках в Академическом районе Екатеринбурга появились игровые комплексы с дополненной реальностью.