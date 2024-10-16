На строительство новой филармонии в Екатеринбурге выделят 15 млрд рублей

Направление денег будет поделено на 5 лет. Так, в текущем году на проект направят 300 миллионов рублей, в 2025 году — 600 миллионов, в 2026 году — 700 миллионов, в 2027 и 2028 году — чуть больше шести миллиардов. Эта информация есть в документации программы, направленной на реализацию направлений госполитики в региональном стройкомплексе.