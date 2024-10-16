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Posted 16 октября, 15:52

Published 16 октября, 15:52

Modified 16 октября, 15:54

Updated 16 октября, 15:54

В Нижнем Тагиле собака искусала десятилетнего мальчика

Набросилась при хозяине: крупная собака в Тагиле искусала десятилетнего ребенка

16 октября 2024, 15:52
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле собака искусала десятилетнего мальчика

Крупный рыжий пес набросился на школьника около 8 утра в среду, 16 октября. У ребенка диагностирована рваная рана ноги.

Нападение произошло на улице Учительской, между домами № 14 и 16, рассказала мать ребенка, подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Мужчина гулял сразу с четырьмя собаками. Одна из них неожиданно кинулась на мальчика, прокусив ему ногу и порвав одежду. Пострадавший с родителями обратился в травмпункт, где ему оказали необходимую помощь.

Фото: Инцидент Нижний Тагил

Семья ребенка просит возможных очевидцев рассказать о подробностях произошедшего.

Ранее мэрия Карпинска выплатила девочке-подростку 10 тысяч рублей за нападение бездомного пса.

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