Набросилась при хозяине: крупная собака в Тагиле искусала десятилетнего ребенка

Posted 16 октября, 15:52
Published 16 октября, 15:52
Modified 16 октября, 15:54
Updated 16 октября, 15:54
Нападение произошло на улице Учительской, между домами № 14 и 16, рассказала мать ребенка, подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Мужчина гулял сразу с четырьмя собаками. Одна из них неожиданно кинулась на мальчика, прокусив ему ногу и порвав одежду. Пострадавший с родителями обратился в травмпункт, где ему оказали необходимую помощь.
Семья ребенка просит возможных очевидцев рассказать о подробностях произошедшего.
Ранее мэрия Карпинска выплатила девочке-подростку 10 тысяч рублей за нападение бездомного пса.