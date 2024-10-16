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Posted 16 октября, 09:56

Published 16 октября, 09:56

Modified 16 октября, 10:00

Updated 16 октября, 10:00

В Свердловской области начался суд над обвиняемыми в хранении наркотиков

В Свердловской области начался суд над обвиняемыми в хранении наркотиков

16 октября 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области начался суд над двумя местными жителями, которые обвиняются в изготовлении и хранении наркотиков с декабря 2023 по апрель 2024 года.

Подсудимые приобрели дом в селе Бучино, где занимались изготовлением наркотического вещества для дальнейшего распространения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Во время задержания у свердловчан изъяли более 34 килограммов мефедрона и более 48 килограммов прекурсоров. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы передали в суд.

Напомним, в Екатеринбурге задержали ранее судимую женщину за распространение запрещенных веществ.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Наркотики#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Хранение наркотиков
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