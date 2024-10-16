В Свердловской области начался суд над обвиняемыми в хранении наркотиков

Posted 16 октября, 09:56
Published 16 октября, 09:56
Modified 16 октября, 10:00
Updated 16 октября, 10:00
Подсудимые приобрели дом в селе Бучино, где занимались изготовлением наркотического вещества для дальнейшего распространения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Во время задержания у свердловчан изъяли более 34 килограммов мефедрона и более 48 килограммов прекурсоров. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы передали в суд.
Напомним, в Екатеринбурге задержали ранее судимую женщину за распространение запрещенных веществ.