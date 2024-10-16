Не дайте герани зачахнуть: как подготовить цветок к зиме и сохранить его красоту

Одним из первых шагов в уходе за геранью осенью является ее пересадка. Это особенно актуально, если корни растения заполнили весь горшок. Для пересадки подойдет смешанный грунт, состоящий из перегноя, торфа и песка. Выбирайте емкость для пересадки чуть больше предыдущей — это даст корням пространство для роста. На дно горшка обязательно положите дренаж, чтобы избежать застоя воды. После извлечения герани из старого «домика», осмотрите корни на наличие гнили. Если найдете подгнившие, их следует осторожно удалить.