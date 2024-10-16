Не дайте герани зачахнуть: как подготовить цветок к зиме и сохранить его красоту

Posted 16 октября, 15:50
Published 16 октября, 15:50
Modified 16 октября, 15:52
Updated 16 октября, 15:52
Одним из первых шагов в уходе за геранью осенью является ее пересадка. Это особенно актуально, если корни растения заполнили весь горшок. Для пересадки подойдет смешанный грунт, состоящий из перегноя, торфа и песка. Выбирайте емкость для пересадки чуть больше предыдущей — это даст корням пространство для роста. На дно горшка обязательно положите дренаж, чтобы избежать застоя воды. После извлечения герани из старого «домика», осмотрите корни на наличие гнили. Если найдете подгнившие, их следует осторожно удалить.
Уберите все слабые и слишком длинные побеги. Стоит оставить всего три-четыре стебля, укоротив их примерно на треть. Места срезов присыпьте толченым активированным углем, — также советует агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова, эксперт портала «Хибины».
Осенью полив герани следует скорректировать. Важно не переувлажнять почву, но и полного ее высыхания допускать нельзя. Уменьшите частоту полива, так как с понижением температуры герань замедляет свой рост. Делать это нужно только тогда, когда верхний слой почвы высыхает. Процедуру лучше проводить утром, чтобы вода успела впитаться и не вызвала корневую гниль.
Осенью многие садоводы прекращают удобрять растения, однако это не всегда оправдано. Лучше использовать удобрения с низким содержанием азота, но с высокой долей калия и фосфора. Это поможет укрепить корни и подготовить растение к зиме. Удобряйте герань раз в 3-4 недели, но следите за реакцией вашего цветка — если видите ухудшение состояния, лучше уменьшить дозу.
С окончанием лета дни становятся короче, но растение по-прежнему нуждается в большом количестве света. Разместите герань на подоконнике, где она будет получать максимальное количество солнечных лучей днем. Если света не хватает, можно использовать фитолампы — они помогут избежать вытягивания и ослабления побегов.
Не забывайте о регулярном уходе и будьте внимательны к изменениям в состоянии вашего зеленого любимца. Ведь так приятно видеть цветение герани даже в самые холодные дни!
А вот так можно подготовить к суровой и холодной зиме бархатцы на вашем участке.