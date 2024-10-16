Почти две тонны зараженных помидоров завезли в Екатеринбург из Узбекистана

Posted 16 октября, 10:19
Published 16 октября, 10:19
Modified 16 октября, 10:21
Updated 16 октября, 10:21
Во время экспертизы специалисты установили, что помидоры были заражены вирусом коричневой морщинистости, рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Обнаруженный вирус уничтожает растения перцев и томатов, однако для человека он не опасен. Тем не менее, было решено ликвидировать зараженную партию.
Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбург привезли крупную партию зараженных сладких и жгучих перцев.