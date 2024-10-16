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Posted 16 октября, 10:19

Published 16 октября, 10:19

Modified 16 октября, 10:21

Updated 16 октября, 10:21

Почти две тонны зараженных помидоров завезли в Екатеринбург из Узбекистана

Почти две тонны зараженных помидоров завезли в Екатеринбург из Узбекистана

16 октября 2024, 10:19
В Екатеринбург доставили партию опасных помидоров из Узбекистана 15 октября 2024 года.

Во время экспертизы специалисты установили, что помидоры были заражены вирусом коричневой морщинистости, рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Обнаруженный вирус уничтожает растения перцев и томатов, однако для человека он не опасен. Тем не менее, было решено ликвидировать зараженную партию.

Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбург привезли крупную партию зараженных сладких и жгучих перцев.

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#Елизавета Зиборова#Здоровье#Экспертиза#Опасность#Помидоры#Россельхознадзор#Партия#Вирус#Растения#Ликвидация#Екатеринбург
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