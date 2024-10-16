Подозреваемому в убийстве ребенка в Екатеринбурге предъявят обвинение

Posted 16 октября, 09:18
Published 16 октября, 09:18
Modified 16 октября, 09:21
Updated 16 октября, 09:21
В рамках следствия задержанному кроме предъявления обвинения проведут психиатрическую экспертизу, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Кроме того, ведомство обратится в суд с требованием заключить задержанного под стражу.
Напомним, преступление произошло ночью 16 октября 2024 года. По предварительной версии, мужчине помешал плач ребенка, поэтому он нанес ему смертельные травмы. Вскоре его задержали.