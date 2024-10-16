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Posted 16 октября, 09:18

Published 16 октября, 09:18

Modified 16 октября, 09:21

Updated 16 октября, 09:21

Подозреваемому в убийстве ребенка в Екатеринбурге предъявят обвинение

Подозреваемому в убийстве ребенка в Екатеринбурге предъявят обвинение

16 октября 2024, 09:18
Фото: 1MI
Сюжет
Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
Сотрудники СК предъявят обвинение мужчине, который задержан за убийство 1,5-месячного внука. Сейчас ведется расследование.

В рамках следствия задержанному кроме предъявления обвинения проведут психиатрическую экспертизу, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Кроме того, ведомство обратится в суд с требованием заключить задержанного под стражу.

Напомним, преступление произошло ночью 16 октября 2024 года. По предварительной версии, мужчине помешал плач ребенка, поэтому он нанес ему смертельные травмы. Вскоре его задержали.

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