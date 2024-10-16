Подростки в Екатеринбурге не хотели оплачивать такси

Posted 16 октября, 03:32
Published 16 октября, 03:32
Modified 16 октября, 03:34
Updated 16 октября, 03:34
По словам очевидца, ребята показали поддельную квитанцию о переводе почти 700 рублей, а деньги не пришли.
Водитель некоторое время держал одного из подростков в машине, а затем отобрал у него телефон, чтобы компания не убежала, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Сообщается, что в итоге поездка все же была оплачена.
Напомним, в Ирбите молодые люди заказали одновременно несколько машин такси, чтобы уехать с тем, кто приедет быстрее. Водители в итоге отказались их везти.