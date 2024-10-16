tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 03:32

Published 16 октября, 03:32

Modified 16 октября, 03:34

Updated 16 октября, 03:34

Подростки в Екатеринбурге не хотели оплачивать такси

Подростки в Екатеринбурге не хотели оплачивать такси

16 октября 2024, 03:32
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге несколько подростков отказывались оплачивать поездку в такси. Инцидент произошел на автобусной остановке около ТЦ «Мега» 15 октября 2024 года.

По словам очевидца, ребята показали поддельную квитанцию о переводе почти 700 рублей, а деньги не пришли.

Водитель некоторое время держал одного из подростков в машине, а затем отобрал у него телефон, чтобы компания не убежала, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Сообщается, что в итоге поездка все же была оплачена.

Напомним, в Ирбите молодые люди заказали одновременно несколько машин такси, чтобы уехать с тем, кто приедет быстрее. Водители в итоге отказались их везти.

Водитель такси нецензурно ругался на пассажирку в Екатеринбурге и угрожал ей
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловские таксисты самостоятельно ищут пассажиров через соцсетиМолодые люди в Ирбите заказали сразу несколько такси и не уехалиЖители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на шумную компанию подростков под окнами
#Елизавета Зиборова#Общество#Подростки#Такси#Оплата#Поездка#Таксист#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика