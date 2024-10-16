Рейтинг колоний Тагила, отмена режима ЧС, китайцы-побратимы, убийство внука и врачи

Posted 16 октября, 17:07
Published 16 октября, 17:07
Modified 16 октября, 17:09
Updated 16 октября, 17:09
Как общаются со своими детьми женщины-заключенные, какую продукцию производят в колониях, и можно ли заслужить длительное свидание со своей семьей — редакция TagilCity.ru продолжает рассказывать о жизни арестантов, которые отбывают сроки в тагильских учреждениях УФСИН.
Мэр Владислав Пинаев отменил режим ЧС в Нижнем Тагиле, который действовал с момента взрыва бытового газа в доме №81 на улице Сибирской. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте горадминистрации. Трагедия унесла жизни 11 человек, большая часть которых — дети разного возраста.
Нижний Тагил будет сотрудничать с китайским городом Фуюань. Документ о партнерстве подписал мэр Владислав Пинаев. Китайцы посетили уральский город в прошлом году и были приятно удивлены гостеприимством местных жителей. Два города намерены развивать культурные и торгово-экономические связи.
В Екатеринбурге предъявили обвинение мужчине, который жестоко убил собственного 1,5-месячного внука. Следователи подозревают, что он невменяем: при задержании предполагаемый убийца вел себя странно и разговаривал с птицами. Свою вину несостоявшийся дед признал частично.
Городская больница Первоуральска в скором времени рискует потерять последних сотрудников — из учреждения массово увольняется персонал. Только за последние полгода заведение лишилось 31 врача и 80 медсестер. Пациенты жалуются, что врачи в стационаре не совершают обходы и не оказывают первую помощь.