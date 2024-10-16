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Posted 16 октября, 17:07

Published 16 октября, 17:07

Modified 16 октября, 17:09

Updated 16 октября, 17:09

Рейтинг колоний Тагила, отмена режима ЧС, китайцы-побратимы, убийство внука и врачи

Рейтинг колоний Тагила, отмена режима ЧС, китайцы-побратимы, убийство внука и врачи

16 октября 2024, 17:07
Фото: Изображение Midjourney
TagilCity.ru продолжает рассказывать о жизни заключенных в местных колониях. В городе отменен режим ЧС после взрыва дома на Сибирской. Власти Тагила нашли побратимов в далеком Китае. В Екатеринбурге предъявили обвинение мужчине, убившего внука. Из медучреждений Первоуральска увольняются врачи.

Как общаются со своими детьми женщины-заключенные, какую продукцию производят в колониях, и можно ли заслужить длительное свидание со своей семьей — редакция TagilCity.ru продолжает рассказывать о жизни арестантов, которые отбывают сроки в тагильских учреждениях УФСИН.

Дом ребенка, шоппинг и лечение туберкулеза: рейтинг колоний Нижнего Тагила
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Мэр Владислав Пинаев отменил режим ЧС в Нижнем Тагиле, который действовал с момента взрыва бытового газа в доме №81 на улице Сибирской. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте горадминистрации. Трагедия унесла жизни 11 человек, большая часть которых — дети разного возраста.

В Нижнем Тагиле отменили режим ЧС после обрушения дома на улице Сибирская 81
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Нижний Тагил будет сотрудничать с китайским городом Фуюань. Документ о партнерстве подписал мэр Владислав Пинаев. Китайцы посетили уральский город в прошлом году и были приятно удивлены гостеприимством местных жителей. Два города намерены развивать культурные и торгово-экономические связи.

Мэр Нижнего Тагила подписал протокол о сотрудничестве с китайским городом Фуюань
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В Екатеринбурге предъявили обвинение мужчине, который жестоко убил собственного 1,5-месячного внука. Следователи подозревают, что он невменяем: при задержании предполагаемый убийца вел себя странно и разговаривал с птицами. Свою вину несостоявшийся дед признал частично.

Вину признал частично: в Екатеринбурге предъявили обвинение мужчине за убийство внука
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Городская больница Первоуральска в скором времени рискует потерять последних сотрудников — из учреждения массово увольняется персонал. Только за последние полгода заведение лишилось 31 врача и 80 медсестер. Пациенты жалуются, что врачи в стационаре не совершают обходы и не оказывают первую помощь.

Врачи больницы в Первоуральске массово увольняются
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