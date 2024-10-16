Рейтинг колоний Тагила, отмена режима ЧС, китайцы-побратимы, убийство внука и врачи

Как общаются со своими детьми женщины-заключенные, какую продукцию производят в колониях, и можно ли заслужить длительное свидание со своей семьей — редакция TagilCity.ru продолжает рассказывать о жизни арестантов, которые отбывают сроки в тагильских учреждениях УФСИН.