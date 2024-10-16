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Posted 16 октября, 16:15

Published 16 октября, 16:15

Modified 16 октября, 16:17

Updated 16 октября, 16:17

Рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году

Рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году

16 октября 2024, 16:15
Фото: Изображение Midjourney
В этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента: для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%.

Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте. По оценке ВТБ, их общий объем в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее — 26%).

«В четвертом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1-1,5 п. п. Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в этом году», — прокомментировал Георгий Горшков.

В условиях высоких значений ключевой ставки особую актуальность приобретают инструменты, доходность которых привязана к ней. В настоящий момент продуктовые предложения ВТБ со ставками доступны клиентам «Открытия», которым до конца этого года предоставляется онлайн-переход в защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

Совет директоров Банка России 22 декабря 2022 года принял решение о продаже 100% акций банка «Открытие» банку ВТБ.

Завершить объединение банков планируется до конца 2024 года.

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