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Posted 16 октября, 05:57

Published 16 октября, 05:57

Modified 16 октября, 05:59

Updated 16 октября, 05:59

СК проводит проверку после нападения таксиста на пассажирку в Екатеринбурге

СК проводит проверку после нападения таксиста на пассажирку в Екатеринбурге

16 октября 2024, 05:57
Фото: 1MI
Следком в Екатеринбурге проводит проверку после конфликта водителя такси и пассажирки.

Сообщается, что таксист причинил женщине телесные повреждения. По факту инцидента в СК организовали проверку, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности начальника СК Константину Мирошниченко доложить ему о том, как проходит вышеупомянутое мероприятие, а также об обстоятельствах случившегося.

Напомним, в Екатеринбурге таксист требовал отменить заказ, так как не хотел ждать пассажирку. Женщина предложила сделать это самому. После этого мужчина стал ругаться и угрожать ей.

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