СК проводит проверку после нападения таксиста на пассажирку в Екатеринбурге

Posted 16 октября, 05:57
Published 16 октября, 05:57
Modified 16 октября, 05:59
Updated 16 октября, 05:59
Сообщается, что таксист причинил женщине телесные повреждения. По факту инцидента в СК организовали проверку, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности начальника СК Константину Мирошниченко доложить ему о том, как проходит вышеупомянутое мероприятие, а также об обстоятельствах случившегося.
Напомним, в Екатеринбурге таксист требовал отменить заказ, так как не хотел ждать пассажирку. Женщина предложила сделать это самому. После этого мужчина стал ругаться и угрожать ей.