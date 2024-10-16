Сквозняки из окон и щелей больше не помешают комфорту: спасение лежит в вашем шкафу

Также «змейку» от сквозняков можно смастерить из непарных носков, которые давно занимают место в вашем шкафу — поместите их в старые колготки или скрепите между собой другими способами, приделайте глазки и украсьте. Такая прикольная и симпатичная вещица не только защитит от сквозняков, но и станет отличной игрушкой для вашего ребенка.