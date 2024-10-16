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Posted 16 октября 2024, 15:00

Published 16 октября 2024, 15:00

Modified 16 октября 2024, 15:02

Updated 16 октября 2024, 15:02

Сквозняки из окон и щелей больше не помешают комфорту: спасение лежит в вашем шкафу

Сквозняки из окон и щелей больше не помешают комфорту: спасение лежит в вашем шкафу

16 октября 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Если вы дрожите от холода в своем доме в промозглые осенние дни, а за отопление приходят астрономические счета, то причина может крыться в сквозняках — тепло утекает сквозь щели в окнах и стенах. Предлагаем методы, которые помогут сохранить уют и сделать жилище более комфортным.

Сквозняки появляются по нескольким причинам, и прежде чем мы перейдем к способам их устранения, давайте выясним, откуда же они берутся. В большинстве случаев основными виновниками являются:

  • Неправильно установленные окна. Возможно, они не плотно прилегают к раме.
  • Изношенные уплотнительные материалы. С годами резинки теряют свои свойства и перестают выполнять свою функцию.
  • Трещины и щели в стенах. Дом не идеален, и со временем появляются мелкие дефекты, пропускающие воздух.
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Чем же опасны сквозняки?

Результатом незаметного сквозняка чаще всего становятся простуды и миозиты («шея не поворачивается»), воспаление лицевого или тройничного нерва, радикулиты и даже пневмония. Опасность сквозняков — не в холодной струе воздуха, а в длительном контрасте температур, — пишет автор портала houzz.ru, эксперт по архитектуре и дизайну Надежда Плотникова.

К счастью, избавиться от сквозняков совсем не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Первым шагом на пути к устранению сквозняков должно стать исследование состояния ваших окон. Проверьте, насколько плотно они закрываются. Если есть зазоры, возможно, поможет регулировка фурнитуры. Иногда достаточно подтянуть винты, чтобы окна стали более герметичными.

Фото: Изображение Midjourney

Не забывайте и про стены. Если в них образовались трещины или щели, то холодный воздух с легкостью проникнет в ваш дом. Для их устранения можно использовать строительную пену, специальный герметик или обычный цементный раствор.

А что делать, если видимых причин для сквозняков нет, но ветерок все равно «гуляет» по квартире? Попробуйте воспользоваться одним простым и дешевым лайфхаком, с помощью которых вы выиграете битву за комфорт в собственном доме.

Для этого понадобятся старые колготки или гольфы, оставшиеся без пары. Из них можно смастерить так называемый валик от сквозняков. Все, что нужно сделать, — набить чулок шерстью, поролоном, ватой, обрезками ткан или даже рисом или фасолью, а открытый конец зашить, — пишет портал «Хибины».

Также «змейку» от сквозняков можно смастерить из непарных носков, которые давно занимают место в вашем шкафу — поместите их в старые колготки или скрепите между собой другими способами, приделайте глазки и украсьте. Такая прикольная и симпатичная вещица не только защитит от сквозняков, но и станет отличной игрушкой для вашего ребенка.

Валики можно положить на подоконник, а также проложить щели между дверями в комнаты.

Ранее эксперты рассказали, как утеплить окна на зиму и избавиться от сквозняков.

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