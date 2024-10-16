Сквозняки из окон и щелей больше не помешают комфорту: спасение лежит в вашем шкафу

Posted 16 октября, 15:00
Published 16 октября, 15:00
Modified 16 октября, 15:02
Updated 16 октября, 15:02
Сквозняки появляются по нескольким причинам, и прежде чем мы перейдем к способам их устранения, давайте выясним, откуда же они берутся. В большинстве случаев основными виновниками являются:
Чем же опасны сквозняки?
Результатом незаметного сквозняка чаще всего становятся простуды и миозиты («шея не поворачивается»), воспаление лицевого или тройничного нерва, радикулиты и даже пневмония. Опасность сквозняков — не в холодной струе воздуха, а в длительном контрасте температур, — пишет автор портала houzz.ru, эксперт по архитектуре и дизайну Надежда Плотникова.
К счастью, избавиться от сквозняков совсем не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Первым шагом на пути к устранению сквозняков должно стать исследование состояния ваших окон. Проверьте, насколько плотно они закрываются. Если есть зазоры, возможно, поможет регулировка фурнитуры. Иногда достаточно подтянуть винты, чтобы окна стали более герметичными.
Не забывайте и про стены. Если в них образовались трещины или щели, то холодный воздух с легкостью проникнет в ваш дом. Для их устранения можно использовать строительную пену, специальный герметик или обычный цементный раствор.
А что делать, если видимых причин для сквозняков нет, но ветерок все равно «гуляет» по квартире? Попробуйте воспользоваться одним простым и дешевым лайфхаком, с помощью которых вы выиграете битву за комфорт в собственном доме.
Для этого понадобятся старые колготки или гольфы, оставшиеся без пары. Из них можно смастерить так называемый валик от сквозняков. Все, что нужно сделать, — набить чулок шерстью, поролоном, ватой, обрезками ткан или даже рисом или фасолью, а открытый конец зашить, — пишет портал «Хибины».
Также «змейку» от сквозняков можно смастерить из непарных носков, которые давно занимают место в вашем шкафу — поместите их в старые колготки или скрепите между собой другими способами, приделайте глазки и украсьте. Такая прикольная и симпатичная вещица не только защитит от сквозняков, но и станет отличной игрушкой для вашего ребенка.
Валики можно положить на подоконник, а также проложить щели между дверями в комнаты.
Ранее эксперты рассказали, как утеплить окна на зиму и избавиться от сквозняков.