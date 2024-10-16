Так картошку дома никто не хранит: три «нельзя», которые сберегут ваш урожай до весны

Один из проверенных методов — хранение картошки в песке. Подготовьте ящик (лучше деревянный или пластиковый, но с дырками), засыпьте дно слоем песка толщиной примерно в 5 сантиметров. Далее уложите картошку в один слой и снова полностью покройте ее песком. Чередуйте слои, пока не заполните ящик доверху. Хранение в песке не только позволяет полностью защитить клубни от света, но и помогает поддерживать влажность клубней, так как песок является хорошим адсорбентом.