Так картошку дома никто не хранит: три «нельзя», которые сберегут ваш урожай до весны

Posted 16 октября, 14:07
Published 16 октября, 14:07
Modified 16 октября, 14:09
Updated 16 октября, 14:09
Идеальные условия для хранения картошки — высокая влажность и прохладная температура. Но как добиться этого, если у вас в квартире нет подходящего места? Конечно, в домашних условиях можно только попытаться создать благоприятные условия, чтобы урожай хорошо лежал. Важно при этом соблюдать принцип трех «нельзя».
Речь идет даже не о ярком солнечном свете, на котором картошка быстро зеленеет и становится непригодной для употребления в пищу. Свет вообще не должен касаться клубней, тогда они пролежат в домашних условиях дольше.
Один из проверенных методов — хранение картошки в песке. Подготовьте ящик (лучше деревянный или пластиковый, но с дырками), засыпьте дно слоем песка толщиной примерно в 5 сантиметров. Далее уложите картошку в один слой и снова полностью покройте ее песком. Чередуйте слои, пока не заполните ящик доверху. Хранение в песке не только позволяет полностью защитить клубни от света, но и помогает поддерживать влажность клубней, так как песок является хорошим адсорбентом.
Не мойте картофель перед хранением, так как влага может способствовать гниению. Положите сухой картофель в воздухопроницаемую сетку, бумажные мешки или положите его в картонную коробку. Картофелю необходима хорошая вентиляция для предотвращения порчи, — советует автор портала foodnetwork.com Лейла Хури-Ханольд со ссылкой на рекомендации Минсельхоза США.
Лук в процессе хранения выделяет эфирные масла, которые могут ускорить процесс проращивания картошки и привести к ее гниению. Морковь и тыква поглощают влагу из окружающей среды в больших количествах, поэтому картофель рядом с ними попросту сморщится, высохнет и потеряет свои вкусовые качества.
Идеальный компаньон для картошки — свекла. Это корнеплод, напротив, сам отдает влагу соседу. При этом подсушивание на вкус свеклы не влияет.
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