Тарифы на газ для населения России будут повышены еще на 20%

По словам старшего аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, «Газпром» в настоящее время пытается сохранить доходы с помощью роста тарифов для россиян. Однако суммы за подключение газа высокие, и далеко не каждый сельский житель может себе это позволить, даже несмотря на то, что государство субсидирует часть расходов.