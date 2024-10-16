Тарифы на газ для населения России будут повышены еще на 20%

Posted 16 октября, 09:01
Published 16 октября, 09:01
Modified 16 октября, 09:03
Updated 16 октября, 09:03
Согласно прогнозу Правительства социально-экономического развития страны, россиян ожидает существенное повышение тарифов на ЖКХ. Ожидается, что цены на коммунальные услуги вырастут на 11,3%. Плата за газ поднимется на 10,3% с июля следующего года.
Рост стоимости голубого топлива для населения составил 34% за три года. Это стало самым значительным увеличением за последнее десятилетие. До начала СВО цены на газ росли не так быстро. Об этом рассказывает издание «Новые известия».
Напомним, Европа отказалась платить за газ в рублях, что привело к снижению выручки от экспорта в разы. Ситуацию усугубил подрыв «Северных потоков». Таким образом экспорт газа сократился в два раза за последние 3 года.
По словам старшего аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, «Газпром» в настоящее время пытается сохранить доходы с помощью роста тарифов для россиян. Однако суммы за подключение газа высокие, и далеко не каждый сельский житель может себе это позволить, даже несмотря на то, что государство субсидирует часть расходов.
В планах властей повышать тарифы на газ в ближайшие 3 года ежегодно на не более 4,3%. Однако никто не может гарантировать, что эти скромные цифры не вырастут до 8% или 10%.
Напомним, 550 частных домов в Нижнем Тагиле будут переведены на газ до конца 2024 года.