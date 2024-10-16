В Екатеринбурге деду-уголовнику грозит пожизненное заключение

Posted 16 октября, 08:18
Published 16 октября, 08:18
Modified 16 октября, 08:28
Updated 16 октября, 08:28
О таком внушительном сроке, который может грозить Кучину, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Сейчас криминалисты и следователи продолжают устанавливать все нюансы произошедшего.
Напомним, мужчина не смог долго прятаться, хотя пытался, его задержали примерно в 11 утра 16 октября, писал UralMash, однако эту информацию еще не подтвердили силовики и полиция.
А сам страшный инцидент произошел ночью того же дня. Кучин вернулся с работы и из-за того, что его внук ревел, убил его.