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Posted 16 октября, 08:18

Published 16 октября, 08:18

Modified 16 октября, 08:28

Updated 16 октября, 08:28

В Екатеринбурге деду-убийце младенца грозит пожизненное заключение

В Екатеринбурге деду-уголовнику грозит пожизненное заключение

16 октября 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге деду-убийце младенца грозит пожизненное заключение

Сюжет
Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 45-летнему Дмитрию Кучину может грозить пожизненный срок за убийство своего внука.

О таком внушительном сроке, который может грозить Кучину, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Сейчас криминалисты и следователи продолжают устанавливать все нюансы произошедшего.

Напомним, мужчина не смог долго прятаться, хотя пытался, его задержали примерно в 11 утра 16 октября, писал UralMash, однако эту информацию еще не подтвердили силовики и полиция.

А сам страшный инцидент произошел ночью того же дня. Кучин вернулся с работы и из-за того, что его внук ревел, убил его.

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