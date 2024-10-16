В Екатеринбурге электрику грозит срок из-за смерти подростка

Posted 16 октября, 14:03
Published 16 октября, 14:03
Modified 16 октября, 14:09
Updated 16 октября, 14:09
Мужчину обвиняют по статье «причинение смерти по неосторожности». Как выяснило следствие, 3 июля 2023 года мужчина подключал автомат по продаже воды к сети на одной из улиц Екатеринбурга. При работах он не подключил автомат к «земле», сообщают в прокуратуре.
Вечером того же дня два подростка во время игры в футбол потеряли мяч. В поисках спортивного инвентаря один молодой человек залез на забор рядом с водоматом, его ударило током, и он умер.
Напомним, в Свердловской области идет суд над наркоторговцами. Известно, что они изготовили 34 кг мефедрона.