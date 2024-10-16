В Екатеринбурге посетители «Баден-Баден» нашли презервативы в детском бассейне

После закрытого мероприятия в стенах комплекса посетители на следующий день обнаружили неприятные сюрпризы. Посетители рассказали, что остались крайне недовольны, везде было грязно, окна заплеваны, пахнет пивом, а в детском бассейне нашли презервативы и таблетки, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».