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Posted 16 октября, 06:57

Published 16 октября, 06:57

Modified 16 октября, 06:59

Updated 16 октября, 06:59

В Екатеринбурге посетители «Баден-Баден» нашли презервативы в детском бассейне

В Екатеринбурге посетители «Баден-Баден» нашли презервативы в детском бассейне

16 октября 2024, 06:57
Фото: 1MI
В Екатеринбурге посетители «Баден-Баден» вместо отдыха нюхали запах пива и страдали от антисанитарии. Роспотребнадзор заинтересовался произошедшим.

После закрытого мероприятия в стенах комплекса посетители на следующий день обнаружили неприятные сюрпризы. Посетители рассказали, что остались крайне недовольны, везде было грязно, окна заплеваны, пахнет пивом, а в детском бассейне нашли презервативы и таблетки, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Специалисты Роспотребнадзора направили в адрес компании предостережение о недопустимости подобных инцидентов в будущем.

В самом комплексе рассказали, что больше не будут экспериментировать с закрытыми мероприятиями, а также усилят контроль за уборкой.

Напомним, что санитарным врачам удалось найти источник кишечной инфекции, из-за которой школу № 79 закрыли на карантин.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Роспотребнадзор#Антисанитария#Грязь#Екатеринбург#Баден-Баден
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