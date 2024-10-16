В Екатеринбурге посетители «Баден-Баден» нашли презервативы в детском бассейне

Posted 16 октября, 06:57
Published 16 октября, 06:57
Modified 16 октября, 06:59
Updated 16 октября, 06:59
После закрытого мероприятия в стенах комплекса посетители на следующий день обнаружили неприятные сюрпризы. Посетители рассказали, что остались крайне недовольны, везде было грязно, окна заплеваны, пахнет пивом, а в детском бассейне нашли презервативы и таблетки, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Специалисты Роспотребнадзора направили в адрес компании предостережение о недопустимости подобных инцидентов в будущем.
В самом комплексе рассказали, что больше не будут экспериментировать с закрытыми мероприятиями, а также усилят контроль за уборкой.
Напомним, что санитарным врачам удалось найти источник кишечной инфекции, из-за которой школу № 79 закрыли на карантин.