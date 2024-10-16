В Екатеринбурге предупредили о штрафах за выход на лед

Posted 16 октября, 11:24
Published 16 октября, 11:24
Modified 16 октября, 11:26
Updated 16 октября, 11:26
Городские власти предупредили екатеринбуржцев, что за прогулки на льду на городском пруду им придется платить. Сокращать путь по замерзшей поверхности водоема запрещено в связи с тем, что лед на пруду местами очень тонкий из-за течения и перепадов температуры.
В мэрии также сообщили, что в районе пруда будут проводиться рейды и нарушители получат штраф в размере 500 рублей. В ближайшее время у водоемов появятся таблички «Выход на лед запрещен».
Напомним, весной этого года два рыбака из Екатеринбурга провалились под лед на Белоярском водохранилище. А в октябре под Нижним Тагилом два 9-летних ребенка утонули в болоте.