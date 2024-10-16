В Екатеринбурге предупредили о штрафах за выход на лед

Городские власти предупредили екатеринбуржцев, что за прогулки на льду на городском пруду им придется платить. Сокращать путь по замерзшей поверхности водоема запрещено в связи с тем, что лед на пруду местами очень тонкий из-за течения и перепадов температуры.