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Posted 16 октября, 11:24

Published 16 октября, 11:24

Modified 16 октября, 11:26

Updated 16 октября, 11:26

В Екатеринбурге предупредили о штрафах за выход на лед

В Екатеринбурге предупредили о штрафах за выход на лед

16 октября 2024, 11:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге предупредили о штрафах в размере 500 рублей за выход на лед.

Городские власти предупредили екатеринбуржцев, что за прогулки на льду на городском пруду им придется платить. Сокращать путь по замерзшей поверхности водоема запрещено в связи с тем, что лед на пруду местами очень тонкий из-за течения и перепадов температуры.

В мэрии также сообщили, что в районе пруда будут проводиться рейды и нарушители получат штраф в размере 500 рублей. В ближайшее время у водоемов появятся таблички «Выход на лед запрещен».

Напомним, весной этого года два рыбака из Екатеринбурга провалились под лед на Белоярском водохранилище. А в октябре под Нижним Тагилом два 9-летних ребенка утонули в болоте.

Утонувшие на болоте под Нижним Тагилом дети хотели пожениться, когда вырастут
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#Екатерина Смирнова#Общество#Лед#Окружающая среда#Пруд#Екатеринбург#Тонкий лед#Выход на лед
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