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Posted 16 октября, 07:54

Published 16 октября, 07:54

Modified 16 октября, 08:18

Updated 16 октября, 08:18

В Екатеринбурге задержали деда, который убил младенца

В Екатеринбурге задержали деда, который убил младенца

16 октября 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержали Дмитрия Кучина. Его подозревают в убийстве полуторамесячного ребенка.

16 октября его задержали на соседней улице. Примерно в 11 часов утра. Силовики оцепили весь Химмаш, выезды из района контролировали сотрудники ДПС и ОМОН, пишет телеграм-канал Ural Mash.

Стало известно, что мужчина ранее был судим. Он сидел 4 года за избиение женщины табуреткой. Отметим, что инцидент, произошедший в 2018 году, был в той же квартире, где Кучин убил ребенка, пишет Ural Mash.

Напомним, само убийство произошло ночью 16 октября. Мужчина вернулся с работы и увидел, что его внук плачет, ему это не понравилось, и он убил младенца.

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