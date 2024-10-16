В Екатеринбурге задержали деда, который убил младенца

Posted 16 октября, 07:54
Published 16 октября, 07:54
Modified 16 октября, 08:18
Updated 16 октября, 08:18
16 октября его задержали на соседней улице. Примерно в 11 часов утра. Силовики оцепили весь Химмаш, выезды из района контролировали сотрудники ДПС и ОМОН, пишет телеграм-канал Ural Mash.
Стало известно, что мужчина ранее был судим. Он сидел 4 года за избиение женщины табуреткой. Отметим, что инцидент, произошедший в 2018 году, был в той же квартире, где Кучин убил ребенка, пишет Ural Mash.
Напомним, само убийство произошло ночью 16 октября. Мужчина вернулся с работы и увидел, что его внук плачет, ему это не понравилось, и он убил младенца.