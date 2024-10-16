В музее Екатеринбурга появился робот-экскурсовод

Posted 16 октября, 08:57
Published 16 октября, 08:57
Modified 16 октября, 08:59
Updated 16 октября, 08:59
Электронный помощник будет трудиться в Музее археологии и истории Урала. Онисиму доверили проведение экскурсий о освоении Урала и Сибири.
Директор учреждения рассказал, что перед тем, как робот начал работать, его несколько месяцев настраивали так, чтобы он выдавал наиболее точные ответы на вопросы, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.
Робота назвали в честь отца-основателя Музея Онисима Клера.
Напомним, что Нижний Тагил не отстает от Екатеринбурга. В сентябре город получил новых роботов-газонокосильщиков. Теперь труд рабочих станет проще, а газоны ровнее.