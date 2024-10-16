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Posted 16 октября, 08:57

Published 16 октября, 08:57

Modified 16 октября, 08:59

Updated 16 октября, 08:59

В музее Екатеринбурга появился робот-экскурсовод

В музее Екатеринбурга появился робот-экскурсовод

16 октября 2024, 08:57
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В музее Екатеринбурга появился робот по имени Онисим, который умеет самостоятельно проводить экскурсии.

Электронный помощник будет трудиться в Музее археологии и истории Урала. Онисиму доверили проведение экскурсий о освоении Урала и Сибири.

Директор учреждения рассказал, что перед тем, как робот начал работать, его несколько месяцев настраивали так, чтобы он выдавал наиболее точные ответы на вопросы, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Робота назвали в честь отца-основателя Музея Онисима Клера.

Напомним, что Нижний Тагил не отстает от Екатеринбурга. В сентябре город получил новых роботов-газонокосильщиков. Теперь труд рабочих станет проще, а газоны ровнее.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Музей#Роботы#История#Экскурсия#Робот#Робототехника#Екатеринбург
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