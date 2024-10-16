В Нижнем Тагиле отменили режим ЧС после обрушения дома на улице Сибирская 81

Posted 16 октября, 07:56
Published 16 октября, 07:56
Modified 16 октября, 07:58
Updated 16 октября, 07:58
Постановление об отмене ЧС было опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила. Режим ввели 1 августа 2024 года, когда на улице Сибирской в доме № 81 произошла трагедия: в результате взрыва обрушились 1,5 подъезда. Завалы разбирали почти двое суток. К сожалению, в этой трагедии погибли 11 человек, большинство погибших — дети.
Последняя жертва трагедии, 12-летняя Полина, после 28 дней, проведенных в коме, скончалась, не приходя в сознание. Сам режим действовал более двух с половиной месяцев. На данный момент все пункты временного содержания уже закрыты. 44 семьи получили новые квартиры, причем большинство из них в том же районе.
Напомним, что трагедия произошла по причине взрыва газа. Это официальная рабочая версия. Однако, по утверждению некоторых неназванных источников, причиной инцидента мог послужить неисправный газовый шланг, который, по версии следствия, могли пропустить газовщики во время проверки.