В Нижнем Тагиле отменили режим ЧС после обрушения дома на улице Сибирская 81

Последняя жертва трагедии, 12-летняя Полина, после 28 дней, проведенных в коме, скончалась, не приходя в сознание. Сам режим действовал более двух с половиной месяцев. На данный момент все пункты временного содержания уже закрыты. 44 семьи получили новые квартиры, причем большинство из них в том же районе.