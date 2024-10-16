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Posted 16 октября, 05:40

Published 16 октября, 05:40

Modified 16 октября, 05:42

Updated 16 октября, 05:42

В Нижнем Тагиле простятся в командиром эвакуационного отряда 30-го батальона СВО

В Нижнем Тагиле простятся в командиром эвакуационного отряда 30-го батальона СВО

16 октября 2024, 05:40
Фото: «Реквием»
Тагильчанин Виктор Ярославцев с позывным Ява погиб под Угледаром.

Виктор участвовал в спецоперации с ноября прошлого года. На себе он вынес с поля боя сотни раненых солдат. Спасая жизни бойцов, он был дважды ранен.

Виктора при жизни наградили медалью «За отвагу», а посмертно — орденом Мужества.

У погибшего осталось трое несовершеннолетних детей и жена. Супруга рассказала, что ее муж всегда как будто торопился жить, стремился как можно больше сделать и успеть.

До участия в спецоперации Виктор трудился на НТЗМК, а до этого на танковом производстве, в Механосборочном цехе УВЗ, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

Прощание с героем состоится 16 октября в 14 часов в «Реквием».

Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим под Авдеевкой штурмовиком.

В Нижнем Тагиле простятся с ветераном вооруженных сил России Василием Чернышом
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Екатеринбург#Погиб#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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