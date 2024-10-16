В Нижнем Тагиле простятся в командиром эвакуационного отряда 30-го батальона СВО

Posted 16 октября, 05:40
Published 16 октября, 05:40
Modified 16 октября, 05:42
Updated 16 октября, 05:42
Виктор участвовал в спецоперации с ноября прошлого года. На себе он вынес с поля боя сотни раненых солдат. Спасая жизни бойцов, он был дважды ранен.
Виктора при жизни наградили медалью «За отвагу», а посмертно — орденом Мужества.
У погибшего осталось трое несовершеннолетних детей и жена. Супруга рассказала, что ее муж всегда как будто торопился жить, стремился как можно больше сделать и успеть.
До участия в спецоперации Виктор трудился на НТЗМК, а до этого на танковом производстве, в Механосборочном цехе УВЗ, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».
Прощание с героем состоится 16 октября в 14 часов в «Реквием».
Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим под Авдеевкой штурмовиком.