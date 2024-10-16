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Posted 16 октября, 11:57

Published 16 октября, 11:57

Modified 16 октября, 11:59

Updated 16 октября, 11:59

В Свердловской области дефицит водителей общественного транспорта достиг 40%

В Свердловской области дефицит водителей общественного транспорта достиг 40%

16 октября 2024, 11:57
Фото: 1MI
В Свердловской области катастрофически не хватает водителей на общественный транспорт. Ситуацию усугубляет и факт возраста водителей, по мнению экспертов, пожилые водители создают угрозу безопасности.

Из-за массового дефицита кадров, которым страдает не только Свердловская область, но и вся Россия, в сферу общественных перевозок приходит много возрастных людей. Это снижает безопасность движения, пишет ЕАН со ссылкой на эксперта.

Помимо проблем в городском транспорте, не хватает молодых водителей и в такси. Работодателям просто приходится заполнять свободные места кем-то, рассказал директор известного сервиса по заказу такси.

Директор обратил внимание и на большую нехватку кадров в сфере — 40%.

Напомним, что 79-летнего водителя из Екатеринбурга отправили в колонию на 2 года из-за смертельного ДТП.

Нехватка водителей и низкая зарплата: как в Тагиле работает общественный транспорт
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