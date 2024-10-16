В Свердловской области дефицит водителей общественного транспорта достиг 40%

Posted 16 октября, 11:57
Published 16 октября, 11:57
Modified 16 октября, 11:59
Updated 16 октября, 11:59
Из-за массового дефицита кадров, которым страдает не только Свердловская область, но и вся Россия, в сферу общественных перевозок приходит много возрастных людей. Это снижает безопасность движения, пишет ЕАН со ссылкой на эксперта.
Помимо проблем в городском транспорте, не хватает молодых водителей и в такси. Работодателям просто приходится заполнять свободные места кем-то, рассказал директор известного сервиса по заказу такси.
Директор обратил внимание и на большую нехватку кадров в сфере — 40%.
Напомним, что 79-летнего водителя из Екатеринбурга отправили в колонию на 2 года из-за смертельного ДТП.