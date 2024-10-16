В Свердловской области поклонники Мавроди обворовали людей на 117 миллионов рублей

Posted 16 октября, 11:32
Published 16 октября, 11:32
Modified 16 октября, 11:34
Updated 16 октября, 11:34
За несколько лет своих махинаций злоумышленникам удалось обмануть почти 400 человек. Они убеждали людей в том, что, вложив деньги в их схему, они не прогорят, так как у них есть специальный робот, который анализирует ситуацию, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Теперь аферистам грозит до 10 лет тюрьмы. Двоих МММ-щиков объявляли в розыск.
Напомним, что мошенничество в последнее время представляет собой целую науку: от банальных телефонных мошенников до создателей фишинговых сайтов и обмана страховых компаний.