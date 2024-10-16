В Свердловской области поклонники Мавроди обворовали людей на 117 миллионов рублей

За несколько лет своих махинаций злоумышленникам удалось обмануть почти 400 человек. Они убеждали людей в том, что, вложив деньги в их схему, они не прогорят, так как у них есть специальный робот, который анализирует ситуацию, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.