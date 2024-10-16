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Posted 16 октября, 11:32

Published 16 октября, 11:32

Modified 16 октября, 11:34

Updated 16 октября, 11:34

Жители Свердловской области создали финансовую пирамиду и заработали 117 млн

В Свердловской области поклонники Мавроди обворовали людей на 117 миллионов рублей

16 октября 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney

Жители Свердловской области создали финансовую пирамиду и заработали 117 млн

Три жителя Свердловской и Челябинской области создали финансовую пирамиду на криптобирже. С помощью обмана им удалось получить 117 млн рублей.

За несколько лет своих махинаций злоумышленникам удалось обмануть почти 400 человек. Они убеждали людей в том, что, вложив деньги в их схему, они не прогорят, так как у них есть специальный робот, который анализирует ситуацию, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Теперь аферистам грозит до 10 лет тюрьмы. Двоих МММ-щиков объявляли в розыск.

Напомним, что мошенничество в последнее время представляет собой целую науку: от банальных телефонных мошенников до создателей фишинговых сайтов и обмана страховых компаний.

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