В Свердловской области с владелицы приюта взыскали 210 тысяч за укус собаки

Posted 16 октября, 15:08
Published 16 октября, 15:08
Modified 16 октября, 15:10
Updated 16 октября, 15:10
Суммарная сумма наказания составила 210 тысяч рублей, в нее входят как штраф, так и моральная компенсация и материальный ущерб, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
Как выяснило следствие, собака покусала девочку в феврале 2023 года. Школьница каталась с горки, в какой-то момент на нее выбежала собака и начала кусать. Девочка получила различные травмы лица.
В течение полумесяца прокуратура рассмотрит возможность подачи апелляции, возможно, приговор ужесточат.
Напомним, что в Екатеринбурге судят электрика, который не установил заземление на автомат по продаже воды. Из-за этого скончался подросток.