tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 15:08

Published 16 октября, 15:08

Modified 16 октября, 15:10

Updated 16 октября, 15:10

В Свердловской области с владелицы приюта взыскали 210 тысяч за укус собаки

В Свердловской области с владелицы приюта взыскали 210 тысяч за укус собаки

16 октября 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области, город Полевской, суд взыскал с владелицы приюта для собак 210 тысяч рублей. Один из ее питомцев напал на 7-летнюю девочку.

Суммарная сумма наказания составила 210 тысяч рублей, в нее входят как штраф, так и моральная компенсация и материальный ущерб, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Как выяснило следствие, собака покусала девочку в феврале 2023 года. Школьница каталась с горки, в какой-то момент на нее выбежала собака и начала кусать. Девочка получила различные травмы лица.

В течение полумесяца прокуратура рассмотрит возможность подачи апелляции, возможно, приговор ужесточат.

Напомним, что в Екатеринбурге судят электрика, который не установил заземление на автомат по продаже воды. Из-за этого скончался подросток.

Женщина в Екатеринбурге набросилась на детей из-за велосипеда около школы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области посадили опасного педофилаВ Свердловской области упавшая балка сломала рабочему ногуВ Нижнем Тагиле назвали дату избрания меры пресечения обвиняемому в убийстве девочки
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Травма#Дети#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Собака#Приют#Питомник#Собачий приют#Екатеринбург#Инцидент#Покусала собака#Травма головы#Напала собака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика