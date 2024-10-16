В Свердловской области станет меньше мусорных полигонов

Уже сейчас планы по реализации этой цели начинают реализовываться. Так, например, в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске строят новые заводы по переработке мусора. И все они разной направленности: в Краснотурьинске будут создавать компост из органики, а в Тагиле — сортировочный центр.