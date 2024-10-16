В Свердловской области станет меньше мусорных полигонов

Posted 16 октября, 10:50
Published 16 октября, 10:50
Modified 16 октября, 10:52
Updated 16 октября, 10:52
Главная цель деятельности группы — это уменьшение количества мусора, который отправляют на свалки. К 2030 году складировать планируют менее 50% от всего мусора. Для этого правительству региона придется создать специальную мусороперерабатывающую инфраструктуру, сообщают в департаменте информационной политики региона.
Уже сейчас планы по реализации этой цели начинают реализовываться. Так, например, в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске строят новые заводы по переработке мусора. И все они разной направленности: в Краснотурьинске будут создавать компост из органики, а в Тагиле — сортировочный центр.
По данным аналитиков из Finexpertiza, Свердловская область занимает 5 место в России по количеству производимого мусора.
Напомним, в Нижнем Тагиле установят новые площадки для сбора ТКО. На проект выделили 22 млн рублей.