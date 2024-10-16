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Posted 16 октября, 10:50

Published 16 октября, 10:50

Modified 16 октября, 10:52

Updated 16 октября, 10:52

В Свердловской области создали рабочую группу по обращению с ТКО

В Свердловской области станет меньше мусорных полигонов

16 октября 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области создали рабочую группу по обращению с ТКО

Губернатор Свердловской области утвердил состав новой рабочей группы, которая решит проблемы с мусоров в регионе.

Главная цель деятельности группы — это уменьшение количества мусора, который отправляют на свалки. К 2030 году складировать планируют менее 50% от всего мусора. Для этого правительству региона придется создать специальную мусороперерабатывающую инфраструктуру, сообщают в департаменте информационной политики региона.

Уже сейчас планы по реализации этой цели начинают реализовываться. Так, например, в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске строят новые заводы по переработке мусора. И все они разной направленности: в Краснотурьинске будут создавать компост из органики, а в Тагиле — сортировочный центр.

По данным аналитиков из Finexpertiza, Свердловская область занимает 5 место в России по количеству производимого мусора.

Напомним, в Нижнем Тагиле установят новые площадки для сбора ТКО. На проект выделили 22 млн рублей.

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#Вадим Бредников#Общество#Экология#Свердловская область#Мусор#Окружающая среда#Мусоропереработка#Екатеринбург#ТКО#Свалка
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