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Posted 16 октября, 04:59

Published 16 октября, 04:59

Modified 16 октября, 05:01

Updated 16 октября, 05:01

В зарплату учителей РФ ниже МРОТ запрещено включать надбавки за переработки

В зарплату учителей РФ ниже МРОТ запрещено включать надбавки за переработки

16 октября 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney
В зарплату российских учителей, уровень которой ниже МРОТ, запрещено добавлять выплаты за работу сверхурочно.

Ранее в Конституционный суд обратилась учительница с жалобой на то, что руководитель добавил в ее заработную плату переработки, чтобы повысить до МРОТ, который сейчас повысили до уровня 19 242 рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд, рассмотрев обращение, постановил, что проверка заданий, классное руководство, преподавание свыше установленного рабочего графика, заведование учебными кабинетами являются допработами, за которые нужно доплачивать отдельно.

Напомним, в Екатеринбурге учителям стали доплачивать за работу с детьми мигрантов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Учителя#Зарплата#Мрот#Переработка#Надбавка#Екатеринбург
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