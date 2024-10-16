В зарплату учителей РФ ниже МРОТ запрещено включать надбавки за переработки

Posted 16 октября, 04:59
Published 16 октября, 04:59
Modified 16 октября, 05:01
Updated 16 октября, 05:01
Ранее в Конституционный суд обратилась учительница с жалобой на то, что руководитель добавил в ее заработную плату переработки, чтобы повысить до МРОТ, который сейчас повысили до уровня 19 242 рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.
Суд, рассмотрев обращение, постановил, что проверка заданий, классное руководство, преподавание свыше установленного рабочего графика, заведование учебными кабинетами являются допработами, за которые нужно доплачивать отдельно.
Напомним, в Екатеринбурге учителям стали доплачивать за работу с детьми мигрантов.