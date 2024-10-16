Вину признал частично: в Екатеринбурге предъявили обвинение мужчине за убийство внука

При задержании он вел себя неадекватно: разговаривал с птицами, сам с собой и стеной, сопротивления не оказывал. На улице, несмотря на холод, находился в шортах. С учетом странного поведения екатеринбуржца принято решение о направлении его на психиатрическую экспертизу.