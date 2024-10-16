Вину признал частично: в Екатеринбурге предъявили обвинение мужчине за убийство внука

Posted 16 октября, 15:33
Published 16 октября, 15:33
Modified 16 октября, 15:35
Updated 16 октября, 15:35
С малышом мужчина 1979 года рождения расправился в ночь на среду, 16 октября — малыш слишком громко плакал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», которая относится к категории особо тяжких. Подозреваемый вину признал частично, сообщает пресс-служба СУ СК Свердловской области.
При задержании он вел себя неадекватно: разговаривал с птицами, сам с собой и стеной, сопротивления не оказывал. На улице, несмотря на холод, находился в шортах. С учетом странного поведения екатеринбуржца принято решение о направлении его на психиатрическую экспертизу.
Мужчина был несколько раз судим. Его последний срок, который он отбывал в колонии Каменска-Уральского, закончился в 2019 году. Однако семью соседи по дому охарактеризовали положительно.